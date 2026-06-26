4 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं एक्टर विष्णु विशाल, अब दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा'
तमिल एक्टर विष्णु विशाल सालों से ऑटोइम्यून की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में खुलकर बात की है.
तमिल एक्टर विष्णु विशाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनका एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर ने अपनी गंभीर बीमारी का खुलासा किया है. वो पिछले कुछ सालों से ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रहे हैं
ऑटोइम्यून की गंभीर बीमारी से जूझ रहे विष्णु विशाल
'रात्सासन' और 'गट्टा कुश्ती' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर विष्णु विशाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी सेहत को लेकर एक ऑफिशियल पोस्ट शेयर किया है. दरअसल, हाल ही में कुछ यूजर्स ने उनके चेहरे में आए बदलाव पर सवाल उठाए थे.
ये भी पढ़ेंः भरत तख्तानी से तलाक के बाद अब ईशा देओल को जिंदगी में प्यार की कमी हो रही महसूस, बोलीं- 'मेरे बॉयफ्रेंड्स थे....'
इसका जवाब देते हुए विष्णु विशाल ने लिखा, 'इसकी वजह ये है कि मैं पिछले 3-4 सालों से एक ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रहा हूं. इसके इलाज के लिए मुझे जो दवाएं समय-समय पर लेनी पड़ती हैं, उनके कुछ दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनमें चेहरे और शरीर पर सूजन शामिल है. ये इलाज मेरे लिए बेहद जरूरी है और फिलहाल मेरी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी है.'
View this post on Instagram
विष्णु विशाल ने बताया कि फैंस से मिल रहे प्यार और अपनी फिल्म के प्रति जिम्मेदारी की वजह से उन्होंने 'गट्टा कुश्ती 2' के प्रमोशन में हिस्सा लिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी तबीयत में सुधार होगा.
उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे है और जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः सनी देओल की इस फिल्म को हुआ था 708 परसेंट प्रॉफिट, बॉक्स ऑफिस पर मचा था खूब गदर
कब रिलीज होगी 'गट्टा कुश्ती 2'?
विष्णु विशाल के अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी भी इस फैमिली ड्रामा फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. गट्टा कुश्ती 2' साल 2022 की तमिल स्पोर्ट्स-कॉमेडी फिल्म 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है.