बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी की शादी साल 2024 में टूट गई थी. इस कपल ने अलग होने का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया था. हालांकि दोनों अपनी दो बेटियों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. वहीं ईशा ने अब अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए माना है कि उन्हें अपनी लाइफ में प्यार की कमी महसूस होती है. फिर भी, उन्होंने ये भी कहा कि वह उम्मीद बनाए हुए हैं और दोबारा प्यार पाने के लिए तैयार हैं.

ईशा देओल को लाइफ में प्यार की कमी हो रही महसूस

हाल ही में, ईशा 'कर्ली टेल्स' के एक पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं यहां उन्होंने भरत तख्तानी से अलग होने के बारे में खुलकर बात की. ईशा ने माना कि उन्हें अपनी जिंदगी में अभी प्यार और रोमांस की कमी महसूस हो रही है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि प्यार और रोमांस किसी इंसान की जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें हैं, जिनकी मुझे अभी कमी महसूस हो रही है, मुझे रोमांटिक होना पसंद है. मैं पूरी तरह से रोमांटिक-कॉमेडी पसंद करने वाली इंसान हूं. मुझे रोमांटिक गाने और लव स्टोरीज बहुत पसंद हैं."

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शादी टूटने के बाद प्यार को लेकर बदली सोच?

जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने सालों में, खासकर पिछले ब्रेकअप और अपनी शादी के खत्म होने के बाद, प्यार को लेकर उनकी सोच बदली है, तो ईशा ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है. ईशा ने कहा, “नहीं, ये चीजें बदलती नहीं हैं. ब्रेकअप होते हैं. मेरे भी पहले बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे मेरा ब्रेकअप हुआ है. ये सब होता रहता है, लेकिन इससे प्यार को लेकर मेरी सोच नहीं बदलती. हम सभी हेमा जी और धर्मेंद्र जी के बीच अनकंडीशनल लव को देखकर बड़े हुए हैं.”

ईशा ने यह भी कहा कि अलग होना बहुत ही पर्सनल और सेंसेटिव मैटर होता है, खासकर तब जब बच्चे शामिल हों. अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि उनके अलग होने की खबर हेडलाइन बने. हालांकि, पब्लिक फिगर होने के नाते, वह और भरत जानते थे कि उन्हें इस सिचुएशन को सावधानी, गरिमा और संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा.

ईशा देओल के बारे में

ईशा देओल दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी हैं. उनकी और भरत तख्तानी की शादी 2012 में मुंबई में हुई थी. इस जोड़ी की दो बेटियां हैं राध्या, जिनका जन्म 2017 में हुआ था, और मिराया, जिनका जन्म 2019 में हुआ था. साल 2024 में शादी के 11 साल से ज्यादा हो जाने के बाद ईशा और भरत का सैपरेशन हो गया था.

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