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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की इस फिल्म को हुआ था 708 परसेंट प्रॉफिट, बॉक्स ऑफिस पर मचा था खूब गदर

सनी देओल की इस फिल्म को हुआ था 708 परसेंट प्रॉफिट, बॉक्स ऑफिस पर मचा था खूब गदर

Sunny Deol Film: सनी देओल ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर जमकर तहलका मचाया था. उनकी इस फिल्म को टिकट खिड़की पर 700 परसेंट से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में शुमार सनी देओल का बतौर लीड एक्टर सफर 43 सालों के बाद भी जारी है. साल 1983 में उन्होंने लीड एक्टर के रूप में डेब्यू किया था और आज चार दशक बीत जाने के बाद भी सनी बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं. 68 साल की उम्र में भी वो लगातार फिल्में कर रहे हैं और फैंस के फेवरेट बने हुए हैं. चलिए आज आपको सनी के करियर की सबसे बड़ी और सबसे कमाऊ फिल्म के बारे में बताते हैं.

सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म

सनी देओल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म 'बेताब' से की थी. जबकि उनके अब तक के करियर की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साल 2023 में आई थी. यहां बात हो रही है उनकी एक्शन और रोमांस से भरपूर बेहतरीन फिल्म 'गदर 2' की. करीब तीन साल पुरानी इस फिल्म ने टिकट खड़की पर जबरदस्त धमाका किया था.

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कमाया था 708 परसेंट रॉफिट

बता दें कि गदर 2 सनी की साल 2001 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' का सीक्वल था. जहां 'गदर' को जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी तो वहीं 22 साल बाद आए इसके सीक्वल ने भी धूम मचा दी थी. गदर की तरह ही गदर 2 में भी सनी के साथ एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने लीड रोल निभाया था.

गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ही गदर 2 के डायरेक्टर थे. इसमें सिमरत कौर रंधावा, लव सिन्हा, उत्कर्ष शर्मा, राकेश बेदी, मनीष वाधवा ने भी काम किया था. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक गदर को बनाने में 85 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस फिल्म ने दुनियाभर की कमाई से 708 परसेंट का प्रॉफिट कमाया था. भारत में इसकी कमाई 525.2 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 687.8 करोड़ रुपये हुई थी.

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सनी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट

सनी देओल के वर्कफ्रंट की बात करें अभिनेता के पास इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों में बंटवारा 1947, जाट 2, गबरू, रामायण, रामायण पार्ट 2 शामिल हैं. बंटवारा 1947 अगस्त में और रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 पर रिलीज होगी. वहीं एक्टर के पास 'इक्का' नाम की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म भी है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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Sunny Deol Gadar-2
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