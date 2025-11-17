साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम

साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. नागार्जुन अक्किनेनी से लेकर अल्लू अर्जुन तक करोड़ों में कमाते हैं. उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती हैं. आज हम आपको साउथ इंडस्ट्री के सबसे अमीर 5 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं. लेकिन इस लिस्ट में रजनीकांत का नाम नहीं है. दिग्गज एक्टर रजनीकांत साउथ के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में आठवें नबंर पर आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 430 करोड़ रुपये है.

आइए जानते हैं साउथ के सबसे अमीर टॉप 5 एक्टर्स कौनसे हैं.

नागार्जुन अक्किनेनी

नागार्जुन साउथ इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन की नेटवर्थ 3572 करोड़ रुपये है. एक्टिंग के अलावा वो बिजनेस भी करते हैं. उनका Annapurna Studios नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है. वो रियल एस्टेट से भी कमाई करते हैं. इसके अलावा उनका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में स्टेक भी है.

चिरंजीवी

GQ 2022 के सर्वे के मुताबिक, चिरंजीवी की नेटवर्थ 1650 करोड़ रुपये है. वो फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट में इंवेस्ट करके कमाई करते हैं. चिंरजीवी का हैदराबाद के जुबली हिल्स में बंगला है. इस बंगले में स्वीमिंग पूल से लेकर टेनिस कोर्ट, जिम सहित सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं.

राम चरण

राम चरण आलीशान जिंदगी जीते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 1370 करोड़ है. राम चरण ने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर करोड़ों में कमाई की है. वो Konidel प्रोडक्श कंपनी चलाते हैं.

जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ 571 करोड़ रुपये है. जूनियर एनटीआर आरआरआर जैसी बिग बजट फिल्में कर चुके हैं. वो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.

अल्लू अर्जुन

पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. वो फिल्मों के अलावा प्रोडक्शन हाउस से भी कमाई करते हैं. उनका अल्लू स्टूडियोज नाम से प्रोडक्शन हाउस है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं. साथ ही रियल एस्टेट में भी इंवेस्ट करते हैं.