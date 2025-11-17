हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम

साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम

साउथ एक्टर्स की तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है. वो लग्जरी लाइफ जीते हैं. आज हम आपको साउथ इंडस्ट्री सबसे अमीर टॉप 5 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Nov 2025 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. नागार्जुन अक्किनेनी से लेकर अल्लू अर्जुन तक करोड़ों में कमाते हैं. उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती हैं. आज हम आपको साउथ इंडस्ट्री के सबसे अमीर 5 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं. लेकिन इस लिस्ट में रजनीकांत का नाम नहीं है. दिग्गज एक्टर रजनीकांत साउथ के अमीर एक्टर्स की लिस्ट में आठवें नबंर पर आते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 430 करोड़ रुपये है.

आइए जानते हैं साउथ के सबसे अमीर टॉप 5 एक्टर्स कौनसे हैं.

नागार्जुन अक्किनेनी
नागार्जुन साउथ इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन की नेटवर्थ 3572 करोड़ रुपये है. एक्टिंग के अलावा वो बिजनेस भी करते हैं. उनका Annapurna Studios नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है. वो रियल एस्टेट से भी कमाई करते हैं. इसके अलावा उनका स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में स्टेक भी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akkineni Nagarjuna 🌐 (@thekingnagarjuna)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chiranjeevi Konidela (@chiranjeevikonidela)

चिरंजीवी
GQ 2022 के सर्वे के मुताबिक, चिरंजीवी की नेटवर्थ 1650 करोड़ रुपये है. वो फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट में इंवेस्ट करके कमाई करते हैं. चिंरजीवी का हैदराबाद के जुबली हिल्स में बंगला है. इस बंगले में स्वीमिंग पूल से लेकर टेनिस कोर्ट, जिम सहित सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं.

राम चरण
राम चरण आलीशान जिंदगी जीते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 1370 करोड़ है. राम चरण ने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर करोड़ों में कमाई की है. वो Konidel प्रोडक्श कंपनी चलाते हैं.  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

जूनियर एनटीआर
जूनियर एनटीआर की नेटवर्थ 571 करोड़ रुपये है. जूनियर एनटीआर आरआरआर जैसी बिग बजट फिल्में कर चुके हैं. वो लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jr NTR (@jrntr)

अल्लू अर्जुन
पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. वो फिल्मों के अलावा प्रोडक्शन हाउस से भी कमाई करते हैं. उनका अल्लू स्टूडियोज नाम से प्रोडक्शन हाउस है. वो ब्रांड एंडोर्समेंट भी करते हैं. साथ ही रियल एस्टेट में भी इंवेस्ट करते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

और पढ़ें

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 08:59 AM (IST)
Tags :
Allu Arjun Ram Charan Nagarjuna Akkineni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
रिलेशनशिप
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget