महेश बाबू की कार्बन कॉपी हैं बेटे गौतम, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लीजिए

महेश बाबू की कार्बन कॉपी हैं बेटे गौतम, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लीजिए

Mahesh Babu's Son Gautam: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन आज हम टॉलीवुड के प्रिंस नहीं बल्कि उनके बेटे गौतम के बारे में बात करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Mahesh Babu's Son Gautam: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन आज हम टॉलीवुड के प्रिंस नहीं बल्कि उनके बेटे गौतम के बारे में बात करेंगे.

महेश बाबू के बेटे गौतम बिलकुल उनकी कार्बन कॉपी हैं. सोशल मीडिया पर स्टार किड काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं. आप भी देखिए झलकियां.

महेश बाबू और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने 2005 में सात फेरे लिए थे. 2006 में इसके बाद कपल ने अपने बेटे गौतम का इस दुनिया में वेलकम किया. अब उनके बेटे काफी बड़े हो चुके हैं और स्टार किड सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
महेश बाबू और फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने 2005 में सात फेरे लिए थे. 2006 में इसके बाद कपल ने अपने बेटे गौतम का इस दुनिया में वेलकम किया. अब उनके बेटे काफी बड़े हो चुके हैं और स्टार किड सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं.
महेश बाबू के बेटे गौतम बिलकुल उनके पिता की तरह ही दिखते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जाता है. अपने जबरदस्त पोस्ट्स को लेकर स्टार किड भी चर्चा में बने रहते हैं.
महेश बाबू के बेटे गौतम बिलकुल उनके पिता की तरह ही दिखते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को बहुत पसंद किया जाता है. अपने जबरदस्त पोस्ट्स को लेकर स्टार किड भी चर्चा में बने रहते हैं.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महेश बाबू के बेटे गौतम का चेहरा बिल्कुल उनकी तरह ही है. स्टार किड भी अपने पिता की तरह ही काफी क्यूट हैं और अपने पिक्चर्स से सबका दिल चुरा लेते हैं.
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महेश बाबू के बेटे गौतम का चेहरा बिल्कुल उनकी तरह ही है. स्टार किड भी अपने पिता की तरह ही काफी क्यूट हैं और अपने पिक्चर्स से सबका दिल चुरा लेते हैं.
गौतम के क्वालीफिकेशन की बात करें तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने CHIREC इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद से अपनी स्कूली पढ़ाई की है. इसके बाद अब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं.
गौतम के क्वालीफिकेशन की बात करें तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने CHIREC इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद से अपनी स्कूली पढ़ाई की है. इसके बाद अब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं.
आपको बता दें, महेश बाबू के बेटे गौतम 2014 में रिलीज हुई फिल्म नेनोक्कादीन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके हैं. इसके पहले भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो अपनी एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे.
आपको बता दें, महेश बाबू के बेटे गौतम 2014 में रिलीज हुई फिल्म नेनोक्कादीन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके हैं. इसके पहले भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो अपनी एक्टिंग स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे.
महेश बाबू के लाडले गौतम घट्टामनेनी एक प्रोफेशनल स्विमर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने टॉप 8 पार्टिसिपेंट्स में अपनी जगह भी बनाई थी. स्टार किड काफी टैलेंटेड हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर वो स्किल्स का जलवा बिखेरते रहते हैं.
महेश बाबू के लाडले गौतम घट्टामनेनी एक प्रोफेशनल स्विमर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने टॉप 8 पार्टिसिपेंट्स में अपनी जगह भी बनाई थी. स्टार किड काफी टैलेंटेड हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पर वो स्किल्स का जलवा बिखेरते रहते हैं.
वहीं महेश बाबू की बात करें तो वो अपने अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. बता दें, महेश बाबू एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगे.
वहीं महेश बाबू की बात करें तो वो अपने अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. बता दें, महेश बाबू एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगे.
Published at : 16 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Mahesh Babu VARANASI SSMB 29

