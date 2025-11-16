एक्सप्लोरर
महेश बाबू की कार्बन कॉपी हैं बेटे गौतम, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लीजिए
Mahesh Babu's Son Gautam: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन आज हम टॉलीवुड के प्रिंस नहीं बल्कि उनके बेटे गौतम के बारे में बात करेंगे.
महेश बाबू के बेटे गौतम बिलकुल उनकी कार्बन कॉपी हैं. सोशल मीडिया पर स्टार किड काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं. आप भी देखिए झलकियां.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Tags :Mahesh Babu VARANASI SSMB 29
