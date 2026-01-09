'द राजा साब' के सामने 'धुरंधर' का आज बुरा हाल, बॉक्स ऑफिस की कमाई में जमीन-आसमान का फर्क

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अब तक बॉक्स ऑफिस पर चौतरफा राज कर रही थी. फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कलेक्शन कर रही थी और नए रिकॉर्ड बना रही थी. लेकिन अब साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये फिल्म 'धुरंधर' का पत्ता साफ करती नजर आ रही है.

'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. रिलीज के पांचवें हफ्ते बाद भी फिल्म बड़े पर्दे पर लगी हुई है और हर रोज 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है. लेकिन अब आज 'द राजा साब' की रिलीज के बाद 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ गई है. रणवीर सिंह की फिल्म प्रभास की हॉरर-कॉमेडी के दबदबे के आगे फीकी पड़ती नजर आ रही है.

'द राजा साब' के सामने 'धुरंधर' ने टेके घुटने

'धुरंधर' ने 35 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 840.45 करोड़ रुपए कमा लिए थे. सैकनिल्क के मुताबिक अब 36वें दिन आज (9 जनवरी 2026) रणवीर सिंह की फिल्म अब तक (शाम 4 बजे) महज 1.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही कर पाई है. जबकि 'द राजा साब' ने पहले दिन अब तक 15.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. ऐसे में साफ है कि 'धुरंधर' और 'द राजा साब' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जमीन-आसमान का फर्क है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. वहीं सारा अर्जुन फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी हैं.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट

'द राजा साब' एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं, इसके अलावा संजय दत्त, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. वहीं जरीना वहाब और बोमन ईरानी भी फिल्म का हिस्सा हैं.