शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज डेट कंफर्म, पोस्टर में दिखा खूंखार लुक

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर एक बार फिर पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं. अपनी अपकमिंग रोमांटिक फिल्म 'ओ रोमियो' से वो एक साल बाद थिएटर्स में लौट रहे हैं. 'ओ रोमियो' से शाहिद का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है. 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

'ओ रोमियो' से शाहिद कपूर का जो पहला लुक पोस्टर सामने आया है, उसमें एक्टर का खूंखार अवतार देखने को मिला है. तीखे तेवर, गुस्सैल आंखें और खून में लथपथ चेहरे के साथ शाहिद बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं. इस पोस्टर में एक्टर की पूरी बॉडी पर टैटू भी देखने को मिल रहा है.

'ओ रोमियो' का टीजर कब रिलीज होगा?

'ओ रोमियो' के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने फिल्म से शाहिद कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में खुलासा किया है कि 10 जनवरी 2026 को ओ रोमिया की पहली झलक यानी टीजर भी रिलीज किया जाएगा. विशाल ने लिखा- इस वैलेंटाइन डे पर O’Romeo की खुशबू उड़ेगी. O Romeo की दुनिया की एक झलक देखें. कल रिलीज हो रहा है.

शाहिद कपूर की पूरी बॉडी पर दिखेगा टैटू

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक विशाल भारद्वाज की फिल्म में शाहिद कपूर के पूरे शरीर पर टैटू देखने को मिलेगा. ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्टर के किरदार और मनोवैज्ञानिक गहराई का अहम हिस्सा है. इसके लिए क्रिएटिव टीम ने टैटू के डिजाइन, स्थान और कहानी से उसके कनेक्शन पर बारीकी से ध्यान दिया है.

'ओ रोमियो' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

बता दें कि 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे पर थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. शाहिद कपूर स्टारर ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. फिल्म में शाहिद के साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इश्क फरमाती दिखाई देंगी. इसके अलावा विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल भी फिल्म में अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे.