जल्द शादी के बंधन में बधंगे विजय और तृषा कृष्णन? एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट

एक्टर थलपति विजय और तृषा कृष्णन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरें हैं कि दोंनो एक दूसरे के संग रिलेशलशिप में हैं. अब हाल ही में एक सोशल मीडिया एक्टिविटी ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है. दरअसल, एक्ट्रेस की मां उमा कृष्णन के एक रिएक्शन के बाद फैंस के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है.

दरअसल, विजय और तृषा के डेटिंग की खबरें पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रही हैं. इन चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ लिया जब विजय और उनकी पत्नी संगीता के रिश्ते में दूरी की खबरें सामने आईं. इसके बाद विजय और तृषा एक शादी के रिसेप्शन में साथ नजर आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी केमिस्ट्री को लेकर काफी बातें होने लगीं.

जल्द शादी करेंगे विजय और तृषा?

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फैन का बनाया गया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विजय और तृषा जल्द ही शादी कर सकते हैं. हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विजय और तृषा कृष्णन चुनाव के बाद अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर सकते हैं.

एक्ट्रेस की मां ने दिया हिंट

हालांकि, लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात ने खींचा कि इस वीडियो को तृषा की मां उमा कृष्णन ने लाइक किया है. जैसे ही इस लाइक के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, फैंस ने इसे लेकर अलग-अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स का मानना है कि शायद यह दोनों के रिश्ते को लेकर एक इशारा हो सकता है. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह रिएक्शन इस बात का हिंट हो सकता है कि दोनों स्टार्स अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं.

It's 100% confirmed, guys! Trisha's mother liked an Instagram post claiming that the wedding is definitely happening and the date will be announced later.



We can probably expect a Vijay-Trisha wedding after the elections. pic.twitter.com/r9pCIcibWg — Kenny (@Kenny_offl) March 14, 2026

फैंस कर रहे हैं रिएक्ट

वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उमा कृष्णन ने यह वीडियो इसलिए लाइक किया होगा ताकि वह अपनी बेटी तृषा कृष्णन का सपोर्ट कर सकें. दरअसल, विजय की पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही खबरों के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, ऐसे में यह उनकी तरफ से बेटी के लिए समर्थन भी हो सकता है.

हालांकि कुछ फैंस का यह भी कहना है कि यह लाइक गलती से भी हो सकता है. लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि उमा कृष्णन इससे पहले भी ऐसे कई पोस्ट और रील्स को लाइक कर चुकी हैं, जिनमें विजय और तृषा के रिश्ते को लेकर बातें की गई थीं.

बता दें, विजय और तृषा कृष्णन ने अब तक इन अफवाहों पर कोई खुलकर बयान नहीं दिया है. विजय इन दिनों अपने राजनीतिक सफर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही चर्चाओं पर चुप्पी बनाए हुए हैं. विजय और तृषा कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है.