साउथ के स्टार प्रभास का जादू इस बार फैंस पर नहीं चल पाया है. उनकी फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है. फिल्म की कहानी और प्रभास की एक्टिंग दोनों ही लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाई है. जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पर इसके बुरे हाल हैं. फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो गए हैं और इसका बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल है.

प्रभास की द राजा साब ने सिर्फ पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है. उसके बाद से तो गिरती चली जा रही है. वीकेंड पर एक बार फिर कलेक्शन के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. नौवें दिन का फिल्म का कलेक्शन सामने आ गया है जो वीक डेज की तुलना में बढ़ने वाला है.

नौवें दिन किया इतना कलेक्शन

द राजा साब के कलेक्शन की बात करें तो अभी अर्ली ट्रेंड ही सामने आया है. ये नंबर रात तक अपडेट होने वाले हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने नौवें दिन 8 बजे तक 2.13 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 135.88 करोड़ हो गया है. फिल्म का नौवें दिन का कलेक्शन रविवार सुबह तक अपडेट होने वाला है.

द राजा साब के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 53.75 करोड़, दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़, चौथे दिन 6.6 करोड़, पांचवें दिन 4.8 करोड़, छठे दिन 5.35 करोड़, सातवें दिन 5.5 करोड़ और आठवें दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है.

द राजा साब फ्लॉप साबित हो चुकी है और अब फैंस प्रभास की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. प्रभास की स्पिरिट की नए साल के मौके पर अनाउंसमेंट की गई है. इस फिल्म की रिलीज डेट भी मेकर्स ने अब शेयर कर दी है. इस फिल्म को देखने के लिए फैंस को एक साल का इंतजार करना पड़ेगा. ये 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

