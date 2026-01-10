पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. उनकी हॉरर-कॉमेडी फिल्म को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं. ऑडियंस को ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है. पहले दिन तो बज की वजह से फिल्म ने अच्छी कमाई की थी मगर दूसरे दिन कलेक्शन डूब गया है. फिल्म कुछ ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पा रही है. द राजा साब का दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

द राजा साब में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और मालविका मोहनन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास भी अपनी एक्टिंग से इंप्रेस नहीं कर पाए हैं. द राजा साब का दूसरे दिन का अर्ली कलेक्शन सामने आ गया है. दूसरे दिन अभी तक फिल्म 10 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाए हैं.

दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने दूसरे दिन 9.72 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 72.83 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पेड प्रिव्यू से 9.15 करोड़ क कलेक्शन किया था. वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 53.75 करोड़ का कलेक्शन किया है.

100 करोड़ी बनी फिल्म

द राजा साब के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म पहले दिन ही 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है. फिल्म ने पहले ही दिन 26 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन किया है. द राजा साब पहले दिन ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म दूसरे दिन कौन-से रिकॉर्ड तोड़ पाती है ये देखना होगा.

मिले ऐसे रिव्यू

द राजा साब को नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं. ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स को भी ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई है. ये हॉरर-कॉमेडी इंप्रेस नहीं कर पा रही है. वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास अब संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में नजर आएंगे. स्पिरिट में उनके साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आएंगी.

