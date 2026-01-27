हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सबको मिले गर्भगृह में जाने का अधिकार', उज्जैन महाकाल में VIP एंट्री पर आपत्ति जताने वाले से CJI ने क्यों कहा- तो आप भी कोई श्रद्धालू नहीं

'सबको मिले गर्भगृह में जाने का अधिकार', उज्जैन महाकाल में VIP एंट्री पर आपत्ति जताने वाले से CJI ने क्यों कहा- तो आप भी कोई श्रद्धालू नहीं

याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि या तो उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में जाने का अधिकार सबको मिले या किसी को भी नहीं. सबके लिए नियम एक जैसा हो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Jan 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी लोगों को प्रवेश की अनुमति के मामले पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि महाकाल के परिसर में कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन इस तरह की याचिका दाखिल करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का मकसद भी श्रद्धा नहीं लगता है.

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि मंदिर में किसे प्रवेश मिले, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंदिर प्रशासन को ज्ञापन देने की सलाह दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया कि उज्जैन के महाकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी प्रवेश की अनुमति देना मंदिर प्रशासन और जिला अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है. याचिकाकर्ता दर्पण सिंह अवस्थी के वकील विष्णु शंकर जैन कहा कि वह यहां संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात कर रहे हैं. किसी व्यक्ति को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाए या नहीं, ये दिशा-निर्देशों पर निर्भर होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता हैं. वह वीआईपी के आधार पर इस तरह भेदभाव नहीं कर सकता. एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए सभी के लिए एक जैसी नीति होनी चाहिए. विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे कलेक्टर की सिफारिश पर अनुमति दी जाती है. इस तरह तो अगर कोई और श्रद्धालू महाकाल जाता है, तो उसको भी गर्भगृह में जाने और भगवान पर जल चढ़ाने का अधिकार है.

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनका कहना सिर्फ इतना है कि या तो गर्भगृह में जाने का अधिकार सबको मिले या किसी को भी नहीं. सबके लिए नियम एक जैसा हो. सीजेआई सूर्यकांत ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए या नहीं, इसका फैसला करना कोर्ट का काम नहीं है. कौन गर्भगृह में जाएगा और कौन नहीं, अगर ये फैसला कोर्ट करने लगा तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा. सीजेआई ने कहा कि अगर कोर्ट यह मानता है कि गर्भगृह में आर्टिकल 14 लागू होना चाहिए, तो कल को लोग आर्टिकल 19 जैसे दूसरे अधिकारों का भी दावा करने लगेंगे.

सीजेआई ने कहा, 'पहले आप कहेंगे कि मेरे पास भी गर्भगृह में जाने का अधिकार है क्योंकि फलां व्यक्ति ने प्रवेश किया, फिर आप कहेंगे कि मुझे वहां मंत्र जाप करने का अधिकार है क्योंकि मेरे पास बोलने की आजादी है, तो इस तरह गर्भगृह के अंदर सभी मौलिक अधिकारों का दावा किया जाने लगेगा. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये जो लोग याचिका दाखिल कर रहे हैं, ये भी श्रद्धालू नहीं हैं. ये कुछ और चाहते हैं. 

Published at : 27 Jan 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Ujjain Legal News MAHAKAL SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU व्यापार समझौते का हुआ ऐलान, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
India-Europe Trade Deal: PM Modi ने अपने संबोधन के दौरान कर दिया सबसे बड़ा एलान
Bareilly City Magistrate: बरेली डीएम ने भेजा नोटिस, दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे Alankar Agnihotri
Bank Strike: बैंक कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर क्या प्रभावित होंगी ATM सेवाएं
Alankar Agnihotri को बरेली के DM ने दिया नोटिस | CM yogi | Avimukteshwaranand | Bareilly | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी सनी देओल ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
चौथे दिन भी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget