बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के गाने भी रिलीज हो गए हैं. अब खबरें हैं कि फिल्म की 15 की शूटिंग और बढ़ा दी गई है.
सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान चर्चा में बनी है. फिल्म का गाना मातृभूमि हाल ही में रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी. अब खबरें आई हैं कि फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई है. इसके लिए सलमान खान बैटल ऑफ गलवान के सेट पर पहुंच गए हैं.
15 दिन और शूट होगी बैटल ऑफ गलवान
बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'सलमान खान, डायरेक्टर अपूर्व लाखिया और टीम फिल्म का पैचवर्क कर रही है. उसी समय पर वो लोग कुछ नए सीन भी एड करना चाहते हैं, कुछ फीचर एक्शन सीन होंगे. ये 15 दिन का शेड्यूल है.'
आगे लिखा, 'पैचवर्क हमेशा से ही किया जाना था. एक्स्ट्रा शूट इसीलिए किया गया क्योंकि सलमान खान और मेकर्स को लगा कि फिल्म के लिए नैरेटिव के लिए ये सीन जरूरी हैं और ये प्रभाव डालेंगे. सलमान किसी भी चीज में कमी नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बैटल ऑफ गलवान व्यूअर्स के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो. इसी हिसाब से सलमान खान फिल्म के एक्स्ट्रा शूट के लिए तैयार हुए. शुक्र है कि मेकर्स के पास भी समय था, बैटल ऑफ गलवान को रिलीज होने में अभी 3 महीने हैं. वो कॉन्फिडेंट हैं कि फाइनल प्रोडक्ट रिलीज डेट 17 अप्रैल से पहले तैयार हो जागा.'
बता दें कि फिल्म में चित्रागंदा सिंह फीमेल लीड रोल में हैं. सलमान फिल्म में कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 पर बेस्ड है. फिल्म के लिए सलमान खान बहुत एक्साइटेड हैं. सलमान खान ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है.
वर्क फ्रंट पर सलमान खान को इससे पहले फिल्म सिकंदर में देखा गया था. फिल्म को लेकर काफी बज था. लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. अब सलमान बैटल ऑफ गलवान को लेकर एक्साइटेड हैं.
