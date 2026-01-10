हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडन्यूयॉर्क में दोस्त की शादी में दीपिका पादुकोण का दिखा ट्रेडिशनल अवतार, साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत

Deepika Padukone Photo: दीपिका पादुकोण हाल ही में न्यूयॉर्क में अपनी दोस्त की शादी में शामिल हुई थीं. उनकी ब्राइड के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 10 Jan 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के पावर कपल हैं. ये कपल जहां भी जाते हैं वहां पर रौनक लगा देते हैं. हाल ही में दीपिका और रणवीर न्यूयॉर्क गए हैं. अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दीपिका पहुंची हैं. दोस्त की शादी से दीपिका की एक फोटो खूब वायरल हो रही है. जिसमें वो अपनी दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. इस फोटो में दीपिका का साड़ी अवतार नजर आ रहा है. दीपिका अपनी स्नेहा रामाचंदर और क्रिस रॉसी की शादी में शामिल होने गई थीं.

दीपिका की फोटो हुई वायरल

वायरस हो रही फोटो में ब्राइड अपनी दोस्तों के साथ बैठी नजर आ रही हैं और उनमें से एक दीपिका भी हैं. दीपिका ने पर्पल कलर की बांधनी साड़ी पहनी है. अपनी इस साड़ी को उन्होंने एंब्रोयड्री वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया है. उन्होंने अपने लुक को चोकर और बड़े ईयररिंग के साथ कंप्लीट किया है और स्लीक बन बनाया है.

शुक्रवार को इससे पहले, शादी के डीजे, डीजे मेहुल ने शादी से दीपिका और उनके पति रणवीर सिंह की तस्वीरें शेयर की थीं. रणवीर ने सेलिब्रेशन में बजाए गए 'शानदार सेट' के लिए उनकी तारीफ भी की थी.

न्यूयॉर्क में मनाया नया साल

रणवीर और दीपिका नए साल से पहले से ही न्यूयॉर्क में थे. आधी रात को 12 बजते ही दोनों के किस करते हुए एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. इतना ही नहीं दीपिका ने अपना बर्थडे भी इस साल वहीं पर सेलिब्रेट किया है. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका जल्द ही शाहरुख खान के साथ किंग में नजर आने वाली हैं. दीपिका का नया अवतार देखने के लिए फैंस बेताब हैं. इसके अलावा भी उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं.

Published at : 10 Jan 2026 03:38 PM (IST)
