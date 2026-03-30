साउथ सुुपरस्टार थलापति विजय अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं. कुछ समय पहले ही उन्होंने फिल्मों से ब्रेक की अनाउंसमेंट की. वहीं अब वो पॉलिटिक्स में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे. एक्टर ने सोमवार को एफिडेविट में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. आइए जानते हैं एक्टर कितनी संपत्ति के मालिक हैं.

थलापति विजय की कुल चल संपत्ति लगभग 404.58 करोड़ रुपये है.

वहीं उनकी कुल अचल संपत्ति (जैसे जमीन और घर) का वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 220.15 करोड़ रुपये है.

तो उनकी टोटल नेटवर्थ चल और अचल संपत्ति को मिलाकर लगभग 624.74 करोड़ होती है.

उनके पास 2,00,000 का कैश है. इसके अलावा कुछ बैंक खातों (IOB, Axis Bank, HDFC, SBI) में करोड़ों रुपये जमा हैं.

इसके अलावा कुछ FD के रूप में भी जमा गए हैं.

सालाना आय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उनकी कुल आय 184.53 करोड़ घोषित की गई है.

ऋण और निवेश- विजय ने कई व्यक्तियों और संस्थाओं को 140 करोड़ से अधिक का व्यक्तिगत ऋण दिया हुआ है.

कमर्शियल बिल्डिंग- उन्होंने चेन्नई के टी. नगर और कोराट्टूर जैसे इलाकों में कमर्शियल बिल्डिंग में भी भारी निवेश किया है.





रियल एस्टेट और इंवेस्टमेंट

उनके पास चेन्नई के नीलांगरई, सालिग्रामम, पोरूर और विरुगामबक्कम जैसे प्रमुख इलाकों में कई आलीशान घर और अपार्टमेंट हैं. अकेले नीलांगरई स्थित उनके आवासीय भवन का बाजार मूल्य 20 करोड़ से अधिक आंका गया है.

लग्जरी कारों का कलेक्शन

विजय के पास कई हाई-एंड लग्जरी कारें हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है:

उनके पास BMW i7 (2024 मॉडल): इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये है.

Toyota Lexus 350 (2024 मॉडल): ये उनकी सबसे महंगी कार है, जिसकी कीमत 3.01 करोड़ रुपये है.

Toyota Vellfire (2024 मॉडल): इसकी कीमत 1.63 करोड़ रुपये है.

BMW 530 (2020 मॉडल): इसकी कीमत 80,54,119 है.

उनके पास Maruti Swift 5.35 लाख और एक TVS XL Super 67,400 भी है.





ज्वैलरी

हलफनामे के अनुसार, विजय के पास कीमती ज्वैलरी हैं.

सोना: उनके पास 883 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 1.20 करोड़ रुपये बताया गया है.

चांदी: उनके पास लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की 883 ग्राम चांदी की वस्तुएं भी हैं.

थलापति विजय का वर्कफ्रंट

थलापति विजय को फिल्म जन नायकन में देखा जाएगा. ये उनकी आखिर फिल्म है. एक्टर की ये फिल्म पहले अक्टूबर 2025 में रिलीज होनी थी. लेकिन ये पोस्टपोन हुई. फिल्म फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होनी थी. लेकिन कुछ कारणों की वजह से फिल्मों फिर से पोस्टपोन हो गई है. फिल्म को लेकर विवाद भी है. अब फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.