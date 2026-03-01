थाई किझावी ने पहले दिन बनाया ये रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी बड़ी कॉलीवुड ओपनर

कॉलीवुड फिल्म 'थाई किझावी' जबरदस्त चर्चा में बनी है. फिल्म में राधिका सरथकुमार लीड रोल में हैं. 27 फरवरी को फिल्म रिलीज हुई. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है. पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को फायदा मिला.

पहले दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस 2.95 करोड़ कमाए. इसी के साथ फिल्म 2026 की सेंकड बड़ी ओपनर बनी.

कॉलीवुड 2026 की टॉप 5 ओपनर

इस लिस्ट में पहले नंबर पर ओपनिंग डे पर 12.35 करोड़ की कमाई के साथ पराशक्ति है. दूसरे नंबर पर थाई कझावी है. फिल्म ने 2.5 करोड़ की ओपनिंग की. तीसरे नंबर पर Vaa Vaathiyaar है. फिल्म ने 1.65 करोड़ कमाए. चौथे नंबर पर विद लव है. विद लव ने 1.6 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं पांचवें नंबर पर Thalaivar Thambi Thalaimaiyil है. इस फिल्म ने 1.5 करोड़ की ओपनिंग की थी.

फिल्म में सिंगमपुली, अरुलदोस, मुनीशकांत और बाला सरवनन जैसे एक्टर्स अमह रोल में हैं. इस तमिल कॉमेडी एंटरटेनर को शिवकुमार मुरुगेसन ने लिखा है. उन्होंने ही इसे डायरेक्ट किया है. इसे सुधन सुंदरम और शिवकार्तिकेयन ने पैशन स्टूडियोज़ और शिवकार्तिकेयन प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

क्या है फिल्म थाई किझावी की कहानी?

इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी कडुपट्टी गांव, उसिलामपट्टी की है. एक लोकल मनी लेंडर पावुनुथायी मरने वाली है. उसके तीन बेटे हैं और तीनों उसे ज़िंदा रखने की कोशिश में लगे हैं. वो तरीके निकालते हैं ताकि वे उसकी दौलत में से हिस्सा हड़प सकें. बता दें कि फिल्म थाई किझावी 27 फरवरी 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है. पहले ये फिल्म 20 फरवरी को ही रिलीज होने वाली थी. फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया जा रहा है. आने वाले दिनों में फिल्म से ज्यादा कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं.