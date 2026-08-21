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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअभिनेत्री सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में निधन, चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज

अभिनेत्री सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में निधन, चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज

Actress Sowcar Janaki Death: दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी का निधन हो गया है. वो चेन्नई के अस्पताल में एडमिट थीं, जहां पर उनका इलाज चल रहा था. वो 94 साल की थीं और उम्र संबंधित समस्या से जूझ रही थीं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Aug 2026 04:34 PM (IST)
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Veteran Actor Sowcar Janaki Death: तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में काम कर चुकीं दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है. वो 94 साल की थीं और आईसीयू में बीते दिन ही एडमिट कराया गया था. उनका चेन्नई के अस्पताल में इलाज चल रहा था और वो उम्र से संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं. नादिगर संगम के प्रेसिडेंट नासर ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है.

नादिगर संगम के प्रेसिडेंट नासर ने प्रेस को 21 अगस्त को स्टेटमेंट जारी किया और बताया, 'दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी (94) का निधन हो गया. उनके बयान में कहा गया है, 'उनका पार्थिव शरीर शाम 5 बजे से सेंटोफ रोड, तेयम्पेट में रखा जाएगा. शुक्रवार को दोपहर 1:59 बजे उनका निधन हो गया.' इसके साथ ही एक्टर कायल देवराज ने भी सौकार जानकी के निधन की खबर को कंफर्म किया है और कहा कि नादिगर संगम के सदस्य मिलने के लिए पहुंच रहे हैं. 

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सौकार जानकी के बारे में

सौकार जानकी के बारे में बात की जाए तो उनका असली नाम संकरमंची जानकी है. उनका जन्म कन्नड़ परिवार में हुआ था. उनकी शादी काफी छोटी उम्र में हो गई थी. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पर काम भी किया. साल 1947 में शंकरमंची श्रीनिवास राव के साथ हुई थी. उन्होंने अपने दसवीं क्लास के एग्जाम प्रेग्नेंसी के दौरान दिया था. बाद में उन्होंने असम यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से अपना ग्रैजुएशन भी किया था. उनकी दो बेटियां और एक बेटा, याग्ना प्रभा कोते, वेंकटरमन संकरमंची और सची राव हैं. 

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सौकार जानकी का करियर

बहरहाल, सौकार जानकी के करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने साल 1950 में तेलुगु फिल्म 'शावुकरु' से करियर की शुरुआत की थी. इसका निर्देशन एलवी प्रसाद ने किया है. उन्होंने तमिल में साल 1952 में वलयपति से डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में काम किया है. 1959 में एक्ट्रेस ने डॉ राजकुमार के साथ कन्नड़ सिनेमा की पहली पैन इंडिया फिल्म में काम किया था. इस फिल्म का टाइटल 'महिषासुर मर्दिनी' था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Sowcar Janaki
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