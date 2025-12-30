शादी के प्रेशर में तमिल टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में हुआ खुलासा

कन्नड़ और तमिल टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस नंदिनी सी.एम ने आत्महत्या कर ली है. नंदिनी की आत्महत्या की खबर सामने आने के बाद से हर कोई चौंक गया है. इसके बाद से पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं. नंदिनी ने अपने बेंगलुरु स्थित घर पर आत्महत्या की है. उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपने मरने के पीछे की वजह भी बताई है.

क्यों की आत्महत्या

नंदिनी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके माता-पिता उन पर शादी करने लिए प्रेशर बना रहे थे. वो शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थीं. इसके अलावा कई कारणों की वजह से वो डिप्रेशन में भी चल रही थीं. हालांकि अभी तक नंदिनी की आत्महत्या का असली कारण सामने नहीं आ पाया है.

जांच के बाद देगी पुलिस जानकारी

पुलिस ने अभी तक इस केस में कोई जानकारी नहीं दी है. उनका कहना है कि पूर जांच खत्म होने के बाद ही वो जानकारी देगी. रिपोर्ट्स की माने तो नंदिनी ने अपने नोट में लिखा है कि उनके पेरेंट्स उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे. जिसकी वजह से वो मेंटली स्ट्रेस में थी. पुलिस अभी उस नोट की जांच करने में लगी है क्योंकि ये भी केस का एक अहम हिस्सा है.

टीवी शो में आ रही थीं नजर

नंदिनी के निधन से उनके को-स्टार सदमे में हैं. वो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जरुर जाएंगें. नंदिनी को गौरी सीरियल से बहुत पहचान मिली थी. इस शो में उन्होंने डबल रोल किया था. इस शो में नंदिनी को बहुत पसंद किया गया था. ये शो अभी भी ऑन एयर हो रहा था. नंदिनी ने हाल ही में शो का नया प्रोमो भी शेयर किया था. जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था. बता दें नंदिनी के निधन के बाद से उनके फैंस भी चौंक गए हैं. वो उनके पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं.

