वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद 'करुप्पू' के सीक्वल की तैयारी? एक्टर सूर्या ने दिया हिंट

सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' रिलीज के बाद से ही सिनेमाघरों में छाई हुई है. इसकी रिलीज को 10 दिनों का वक्त हो गया है इसकी कमाई अभी भी जारी है. जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसके साथ मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' के साथ कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. इसे दूसरे शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल मिली और ये 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इसकी सफलता को देखते हुए अब फिल्म के सीक्वल की चर्चा भी जोरों पर होने लगी है. इसे लेकर सूर्या ने हिंट भी दिया है.

30-45 मिनट में फाइनल हुई 'करुप्पू'

एक्टर सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर महज 9 दिनों में ही बजट के जितनी कमाई कर ली है. इसी बीच एक्टर सूर्या ने फिल्म की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. इस दौरान उन्होंने बताया, 'मैंने करुप्पू को 30-45 मिनट में फाइनल किया था. हाल के समय में इतने जल्दी कोई फिल्म साइन नहीं किया था. पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी फिल्मों पर लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी. इसे दुनियाभर से प्यार मिला.' अभिनेता कहते हैं, 'हाउसफुल बोर्ड की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है.'

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' ने हिंदी फिल्मों की कर दी छुट्टी, 'राजा शिवाजी' का भी निकला दम, जानें संडे कलेक्शन

'करुप्पू' के सीक्वल पर सूर्या का रिएक्शन

इतना ही नहीं, इस दौरान बातचीत में सूर्या से 'करुप्पू' की सफलता को देखते हुए इसके सीक्वल पर भी सवाल किया गया. इस पर उनका शानदार रिएक्शन देखने के लिए मिला. उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, 'विश्वास ही जीवन है.' आपको बता दें कि सूर्या ने फिल्म में करुप्पुस्वामी की भूमिकी निभाई है. इसमें उनके साथ तृषा कृष्णन, स्वसिका, शिवादा और सुप्रीत रेड्डी जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

यह भी पढ़ें: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज

'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर फिल्म 'करुप्पू' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 139.93 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 217 करोड़ के पार हो चुका है. ये सूर्या की पहली फिल्म है, जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. जबकि इसकी रिलीज को अभी 10 दिनों ही वक्त हुआ है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 113.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.