हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमावर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद 'करुप्पू' के सीक्वल की तैयारी? एक्टर सूर्या ने दिया हिंट

वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद 'करुप्पू' के सीक्वल की तैयारी? एक्टर सूर्या ने दिया हिंट

Karuppu Sequel: सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया है. ऐसे में वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद इसके सीक्वल की चर्चा जोरों पर है.

By : राहुल यादव | Updated at : 24 May 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पू' रिलीज के बाद से ही सिनेमाघरों में छाई हुई है. इसकी रिलीज को 10 दिनों का वक्त हो गया है इसकी कमाई अभी भी जारी है. जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसके साथ मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' के साथ कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है. इसे दूसरे शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त उछाल मिली और ये 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इसकी सफलता को देखते हुए अब फिल्म के सीक्वल की चर्चा भी जोरों पर होने लगी है. इसे लेकर सूर्या ने हिंट भी दिया है.

30-45 मिनट में फाइनल हुई 'करुप्पू'

एक्टर सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर महज 9 दिनों में ही बजट के जितनी कमाई कर ली है. इसी बीच एक्टर सूर्या ने फिल्म की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. इस दौरान उन्होंने बताया, 'मैंने करुप्पू को 30-45 मिनट में फाइनल किया था. हाल के समय में इतने जल्दी कोई फिल्म साइन नहीं किया था. पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी फिल्मों पर लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं देखी. इसे दुनियाभर से प्यार मिला.' अभिनेता कहते हैं, 'हाउसफुल बोर्ड की तस्वीरें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है.'

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' ने हिंदी फिल्मों की कर दी छुट्टी, 'राजा शिवाजी' का भी निकला दम, जानें संडे कलेक्शन

'करुप्पू' के सीक्वल पर सूर्या का रिएक्शन

इतना ही नहीं, इस दौरान बातचीत में सूर्या से 'करुप्पू' की सफलता को देखते हुए इसके सीक्वल पर भी सवाल किया गया. इस पर उनका शानदार रिएक्शन देखने के लिए मिला. उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, 'विश्वास ही जीवन है.' आपको बता दें कि सूर्या ने फिल्म में करुप्पुस्वामी की भूमिकी निभाई है. इसमें उनके साथ तृषा कृष्णन, स्वसिका, शिवादा और सुप्रीत रेड्डी जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

यह भी पढ़ें: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज

'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बहरहाल, अगर फिल्म 'करुप्पू' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 139.93 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 217 करोड़ के पार हो चुका है. ये सूर्या की पहली फिल्म है, जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. जबकि इसकी रिलीज को अभी 10 दिनों ही वक्त हुआ है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 113.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 24 May 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Suriya Karuppu Sequel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद 'करुप्पू' के सीक्वल की तैयारी? एक्टर सूर्या ने दिया हिंट
वर्ल्डवाइड 200 करोड़ कमाने के बाद 'करुप्पू' के सीक्वल की तैयारी? एक्टर सूर्या ने दिया हिंट
साउथ सिनेमा
राम चरण की 'पेड्डी' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, फिल्म में किए गए ये बदलाव, जानें- कितना होगा रनटाइम
राम चरण की 'पेड्डी' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, फिल्म में किए गए ये बदलाव, जानें- कितना होगा रनटाइम
साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म
'करुप्पू' बॉक्स ऑफिस: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म
साउथ सिनेमा
'मैं सच में भुलक्कड़ हूं', राम चरण ने देर रात जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी, स्टेज पर कर बैठे थे बड़ी भूल
'मैं सच में भुलक्कड़ हूं', राम चरण ने देर रात जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी, स्टेज पर कर बैठे थे बड़ी भूल
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Honda ZR-V Hybrid debuts in India, Booking open now | Auto Live #hondacity #hondazrv #hybridcars
Best Cars Under ₹30 Lakh in India 2026 | कौन सी कार आपके लिए सही है? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
फाल्टा उपचुनाव: जहां TMC के जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, वहां कांग्रेस नहीं ये पार्टी नंबर-2 पर, चौंका रहे आंकड़े
पंजाब
पंजाब: सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 28 KG हेरोइन और साढ़े 9 लाख कैश के साथ 4 गिरफ्तार
पंजाब: सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 28 KG हेरोइन और साढ़े 9 लाख कैश के साथ 4 गिरफ्तार
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
क्रिकेट
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
ऋषभ पंत से छिनेगी लखनऊ की कप्तानी? LSG के क्रिकेट डायरेक्टर के बयान से मची हलचल
बॉलीवुड
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज
शिक्षा
CBSE 12th Re-evaluation 2026: छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
छात्रों को वापस मिलेगा अतिरिक्त पैसा, स्कैन कॉपी आवेदन में गड़बड़ी को लेकर CBSE का बड़ा अपडेट
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget