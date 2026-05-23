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Jio Hotstar Trendings: वीकेंड पर घर बैठे हो रहे बोर, तो जियो हॉटस्टार पर देख डालिए 5 ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज

Jio Hotstar Trending Movies-Series: इस वीकेंड अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो आप जियो हॉटस्टार की टॉप 5 ट्रेंडिंग सीरीज और फिल्मों को देख सकते हैं, जिससे वीकेंड पर फ्रैश फील कर सकते हैं. देखिए लिस्ट.

By: राहुल यादव | Updated at : 23 May 2026 10:50 PM (IST)

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जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग फिल्में और सीरीज. ( Image Source : Other )

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ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें कई बार तो कुछ फिल्में और सीरीज ऐसी होती हैं कि वो चुपके से आकर ट्रेंडिंग लिस्ट में आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं. इसी में कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार भी होता है. ऐसे में अगर आप इस वीकेंड घर बैठे बोर हो रहे हैं तो आप जियो हॉटस्टार की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट की 5 दमदार फिल्मों और सीरीज के साथ टाइम पास कर सकते हैं. देखिए लिस्ट.

धुरंधर अनकट

जियो हॉटस्टार का ये वीकेंड 'धुरंधर अनकट' के नाम है. फिल्म का रॉ और अनदेखा वर्जन जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जो कि 3 घंटे 25 मिनट की है. ये फिल्म ओटीटी जियो हॉटस्टार पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसे सोशल मीडिया पर मिला जुला रिएक्शन मिल रहा है. इसमें रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और राकेश बेदी समेत अन्य स्टार्स अहम रोल में हैं. अगर आपने फिल्म को थिएटर में मिस कर दिया है तो इसे आप इस वीकेंड ओटीटी पर देख सकते हैं.

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इंस्पेक्टर अविनाश 2

वहीं, जियो हॉटस्टार पर सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. ये सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की कहानी को दिखाया गया है. ये 'इंस्पेक्टर अविनाश' का सीक्वल है. इसमें रणदीप हुड्डा और उर्वशी रौतेला लीड रोल में हैं. इस सीरीज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 7.6 है.

24 सीजन 2

अनिल कपूर की एक्शन एंटरटेनर सीरीज 24 इन दिनों काफी चर्चा में है. ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है. इसका दूसरा सीजन भी हाल ही में रिलीज किया गया है. ये जियो हॉटस्टार पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

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छू मंतर

इसके साथ ही अगर हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं तो आप जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में फिल्म 'छू मंतर' देख सकते हैं. इसमें मॉर्गन हाउस की कहानी देखने के लिए मिल रही है. 2 घंटे 12 मिनट की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म हिंदी में रिलीज की गई है. इसे थिएटर में 2025 में रिलीज किया गया था. ये नौवे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

हाउस ऑफ डार्कनेस

हॉलीवुड फिल्म 'हाउस ऑफ डार्कनेस' एक हॉरर थ्रिलर फ्ल्म है, जिसमें एक घर की कहानी देखने के लिए मिलती है. इसमें हॉरर हाउस के साथ ही रोमांटिक सीन्स भी देखने के लिए मिलते हैं. इसमें जस्टिन लॉन्ग और केट बोसवर्थ लीड रोल में हैं. इसका निर्देशन नील लाब्यूट ने किया है.

Published at : 23 May 2026 10:50 PM (IST) Tags: OTT Jio Hotstar
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