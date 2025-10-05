हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासामंथा रुथ प्रभु ने फैंस संग शेयर की नजरिया बदल देने वाली बात, जानें क्या कहा एक्ट्रेस ने

सामंथा रुथ प्रभु ने फैंस संग शेयर की नजरिया बदल देने वाली बात, जानें क्या कहा एक्ट्रेस ने

Samantha Ruth Prabhu: एक्ट्रेस सामंथा रुख प्रभु ने लाइव सेशन में अपने फैंस से मन की बातें कीं. इस दौरान उन्होंने ऐसी इंस्पिरेशनल बात बताई जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी.

By : आईएएनएस | Updated at : 05 Oct 2025 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के लिए लाइव आईं. इस दौरान उन्होंने फैंस से उनकी लाइफ से जुड़े सवाल पूछने को कहा. यहां जानिए कैसा रहा एक्ट्रेस का फैंस संग ये लाइव सेशन. 

फैंस संग सामंथा रुथ प्रभु ने की खास बातचीत 
इसी बीच एक यूजर ने अभिनेत्री से पूछा कि 'ऐसा कौन सा वाक्य है, जिसने आपका नजरिया बदल दिया?' अभिनेत्री ने जवाब देते हुए उस शक्तिशाली वाक्य का खुलासा किया, जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी.

सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, 'आपको अपना उद्देश्य उन चीजों में मिलेगा, जो आपको परेशान करती हैं.' उन्होंने बताया कि उनका काम भी उन्हीं चीजों से जुड़ा है, जो उन्हें परेशान करती हैं और इस सोच ने उनके जीवन को आसान बना दिया है. आप भी इसे आजमा सकते हैं, शायद यह आपकी मदद करे.'

एक अन्य यूजर ने उनसे पूछा कि एक छात्र होने के चलते वह अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसके लिए वो कुछ सुझाव दे सकती हैं? इस पर अभिनेत्री ने कहा, 'सच कहूं तो, एक छात्र का जीवन जिए मुझे लंबा अरसा हो गया है, लेकिन मैं अक्सर सुनती रही हूं कि आजकल छात्रों के लिए यह कितना मुश्किल है, वे अधिक तनाव में रहते हैं. लेकिन मैं आपसे सहानुभूति रखती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप यह समझें कि अच्छे ग्रेड ही सबकुछ नहीं होते. मुझे लगता है कि एक छात्र होने से मैंने जो सबसे अधिक सीखा और एक छात्र होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वे मित्र थे, जो मैंने उस दौरान बनाए. अपने आसपास के लोगों के लिए सम्मान का भाव और अपने दोस्तों से जो दयालुता मैंने सीखी, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की.'

 
 
 
 
 
A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

सामंथा रुथ प्रभु का वर्कफ्रंट 
सामंथा रुथ प्रभु को पिछली बार तेलुगु हॉरर-कॉमेडी ‘शुभम’ में देखा गया था. इसमें वह एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थीं. वह बहुत जल्द राज निदिमोरु और कृष्णा डीके की फिल्म ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ में दिखाई देंगी. इसमें आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, जयदीप अहलावत और वामिका गब्बी जैसे कलाकार हैं.

Published at : 05 Oct 2025 10:27 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Rakt Brahmand: The Bloody Kingdom
