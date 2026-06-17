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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातमिलनाडु के सीएम विजय से मिलीं समांथा रुथ प्रभु, बोलीं- मुझे पता था आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं

तमिलनाडु के सीएम विजय से मिलीं समांथा रुथ प्रभु, बोलीं- मुझे पता था आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं

समांथा रुथ प्रभु ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से मुलाकात की. वहां से दो फोटोज शेयर की और विजय के लिए स्पेशल नोट लिखा है.

Reported By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 10:32 PM (IST)
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एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने साथ में कई फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर भी काफी पसंद किया गया और फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट हुई. अब समांथा रुथ प्रभु ने हाल ही में थलपित विजय से मुलाकात की. उन्होंने विजय संग मुलाकात की फोटोज शेयर की और स्पेशल कैप्शन लिखा. फोटोज में समांथा खुश और एक्साइटेड दिखीं. 

बता दें कि दोनों ने साथ कत्थी, थेरी,मेर्सल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं.

समांथा रुथ प्रभु ने सीएम विजय से की मुलाकात
समांथा रुथ प्रभु ने लिखा, 'जब मैं आज चेन्नई पहुंची तो मुझे बहुत खुशी फील हुई. मैं सीएम से मिलने जा रही थी. मुझे हमेशा से फील हुआ कि विजय सर सिर्फ ऑनस्क्रीन हीरो नहीं हैं. उनकी एनर्जी, प्रेजेंस और जिस तरह लोग उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं.'

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आगे समांथा ने लिखा, 'किसी नई फील्ड में कदम रखने का साहस मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है. आपने जिस चीज में मास्टर कर लिया उसे पीछे छोड़ना और नए चैलेंज लेना, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा हो. इसीलिए नहीं कि वो आसान है, बल्कि इसीलिए कि आपको विश्वास है कि आप इसमें बदलाव ला सकते हैं. मुझे लगता है कि हम सभी जिंदगी में किसी एक प्वॉइंट पर कुछ ज्यादा करने के लिए बने होते हैं.'

समांथा ने लिखा, 'खुद से आगे बढ़कर सोचना और पूछना कि कैसे हम इसमें योगदान दे सकते हैं. बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं. मुझे फीलिंग है कि विजय सर उन लोगों को भी सरप्राइज करेंगे जो उन पर पहले से विश्वास करते हैं. इसीलिए नहीं कि वो किसी पॉजिशन पर हैं बल्कि इसीलिए कि वो किस सोच के साथ काम कर रहे हैं. उन्हें अपने काम में हिम्मत, समझदारी और साहस मिले ऐसी मैं प्रार्थना करती हूं. जो भी यंग इसे देख रहे हैं उनके लिए ये रिमाइंडर है कि आप जिन सपनों के साथ शुरुआत की थी जिंदगी उससे बहुत बड़ी है.'

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 17 Jun 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay
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