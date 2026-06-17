ऑरी की शॉकिंग कमाई, एक रील से कमाते हैं 76 लाख रुपये, शादी अटेंड करने का लेते हैं 15-20 लाख

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ऑरी को कौन नहीं जानता. उनका आईकॉनिक सिग्नेचर पोज सेलेब्स में काफी फेमस है. ऑरी के सेलेब्स संग फोटोज वायरल होते हैं. ऑरी फोटोज क्लिक करवाने के भी पैसे लेते हैं. हाल ही में ऑरी ने अपने इनकम सोर्स के बारे में बात की. ऑरी ने बताया कि वो एक रील से कितना कमाते हैं,

ऑरी की कमाई के सोर्स

ऑरी हाल ही में काव्या कर्नाटक के केके क्रिएट पॉडकास्ट में नजर आएय यहां ऑरी ने अपनी इनकम, ब्रांड कोलैब को लेकर बात की. उन्होंने बताया, 'पिछले महीने उन्होंने एक रील बनाई, इसके लिए उन्हें 76 लाख रुपये मिले. सिर्फ एक रील के.'

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आगे ऑरी ने बताया कि वो शादी-पार्टीज अटेंड करने का भी चार्ज करते हैं. उन्होंने बताया, '15 से 25 लाख में आप मुझे लंच के लिए, डिनर के लिए बुला सकते हो. मैं आपकी शादी में आ सकता हूं. मैं आपके बर्थडे में आ सकता हूं. मैं ऐसे स्पीच दे सकता हूं जैसे कि आप और मैं बचपन के दोस्त हैं. मैं आपके साथ घूम सकता हूं. आपके पेरेंट्स के साथ शॉट्स ले सकता हूं और अगर आप चाहे तो छू सकता हूं. ये एक्सपीरियंस है जो आप खरीद सकते हैं.'

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ऑरी का सिग्नेचर पोज

इसी के साथ ऑरी ने बताया कि उनका पैसा उनके पेरेंट्स हैंडल करते हैं. ऑरी ने अपने फेमस सिग्नेचर पोज के बारे में भी बात की. उन्होंने खुद को शाहरुख खान से कंप्येर किया. ऑरी ने कहा कि इंडिया में सिर्फ दो लोगों हैं जिनके पोज फेमस हैं वो और शाहरुख खान .

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बता दें कि ऑरी का पूरा नाम ओरहान अवतरमणि है. उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो हाई प्रोफाइल शादियों, इवेंट्स, बॉलीवुड पार्टीज में नजर आते हैं. स्टार्स किड्स संग ऑरी के वीडियोज और फोटोज वायरल रहते हैं. ऑरी अजय देवगन की बेटी निसा के भी अच्छे दोस्त हैं.