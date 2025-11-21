सामंथा प्रभु का एक्शन मोड ऑन, बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए कहा- 'कुछ साल पहले हार मान ली थी'

साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु अपनी फिटनेस से फैंस को हैरान कर देती हैं. स्लिम बॉडी और उनकी जॉ लाइन पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं. इस बीच अब सामंथा ने अपनी बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. इनके साथ एक्ट्रेस ने एक लंबा पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपनी ऐसी बॉडी बनाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी.

सामंथा प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अपने जिम ट्रेनर के साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में वो ब्लू कलर का जिम वियर पहने नजर आ रही हैं. व्हाइट स्नीकर्स और पोनी टेल हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है. फोटोज में वो अपनी बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए पोज देती भी दिख रही हैं.

'उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी...'

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सामंथा प्रभु ने लंबा नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा- 'कुछ साल पहले मैंने मजबूत पीठ पाने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी. मुझे सच में लगता था कि ये मेरे जीन्स में ही नहीं है. मैं दूसरे लोगों को अच्छी बैक देखती और सोचती कि हां, मैं ऐसी नहीं हो सकती. लेकिन मैं गलत थी और सच कहूं तो, मुझे खुशी है कि मैं ऐसी थी. तो हां, अब मैं इसे दिखाने जा रही हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी, वो बहुत जबरदस्त थी. बहुत जबरदस्त.'

मसल्स की अहमियत पर कही ये बातें

सामंथा आगे लिखती हैं- 'उन दिनों में दिखाना जब मेरा मन नहीं करता था, जब कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता था, जब छोड़ना आसान होता. मांसपेशियों को बनाना बहुत जरूरी है. सिर्फ आपके दिखने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीने के तरीके, आपके चलने-फिरने और आपकी उम्र बढ़ने के तरीके के लिए भी. जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाती है.'

'हार मत मानिए...'

आखिर में एक्ट्रेस कहती हैं- 'स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे लिए सबसे बढ़कर रही. इसने मुझे अनुशासन, धैर्य सिखाया और ये भी कि "जीन में नहीं है" बस एक बहाना है जिसे हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हम खुद को गलत साबित नहीं कर देते. अगर आप उस मुकाम पर हैं जहां आप हार मानने के करीब हैं, तो हार मत मानिए. आपका भविष्य का रूप आपके लिए बहुत आभारी होगा कि आपने आगे बढ़ना जारी रखा.'