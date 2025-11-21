हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासामंथा प्रभु का एक्शन मोड ऑन, बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए कहा- 'कुछ साल पहले हार मान ली थी'

सामंथा प्रभु का एक्शन मोड ऑन, बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए कहा- 'कुछ साल पहले हार मान ली थी'

Samantha Ruth Prabhu Flaunts Muscles: सामंथा प्रभु ने लेटेस्ट तस्वीरों में अपने मसल्स फ्लॉन्ट किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर बात की है और बताया है कि ये सफर कैसा रहा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु अपनी फिटनेस से फैंस को हैरान कर देती हैं. स्लिम बॉडी और उनकी जॉ लाइन पर फैंस अपना दिल हार बैठते हैं. इस बीच अब सामंथा ने अपनी बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं. इनके साथ एक्ट्रेस ने एक लंबा पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने अपनी ऐसी बॉडी बनाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी.

सामंथा प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अपने जिम ट्रेनर के साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में वो ब्लू कलर का जिम वियर पहने नजर आ रही हैं. व्हाइट स्नीकर्स और पोनी टेल हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है. फोटोज में वो अपनी बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए पोज देती भी दिख रही हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

'उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी...'
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सामंथा प्रभु ने लंबा नोट भी लिखा है. उन्होंने लिखा- 'कुछ साल पहले मैंने मजबूत पीठ पाने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी. मुझे सच में लगता था कि ये मेरे जीन्स में ही नहीं है. मैं दूसरे लोगों को अच्छी बैक देखती और सोचती कि हां, मैं ऐसी नहीं हो सकती. लेकिन मैं गलत थी और सच कहूं तो, मुझे खुशी है कि मैं ऐसी थी. तो हां, अब मैं इसे दिखाने जा रही हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी, वो बहुत जबरदस्त थी. बहुत जबरदस्त.'

सामंथा प्रभु का एक्शन मोड ऑन, बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए कहा- 'कुछ साल पहले हार मान ली थी

मसल्स की अहमियत पर कही ये बातें
सामंथा आगे लिखती हैं- 'उन दिनों में दिखाना जब मेरा मन नहीं करता था, जब कुछ भी बदलता हुआ नहीं लगता था, जब छोड़ना आसान होता. मांसपेशियों को बनाना बहुत जरूरी है. सिर्फ आपके दिखने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीने के तरीके, आपके चलने-फिरने और आपकी उम्र बढ़ने के तरीके के लिए भी. जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाती है.' 

सामंथा प्रभु का एक्शन मोड ऑन, बैक मसल्स फ्लॉन्ट करते हुए कहा- 'कुछ साल पहले हार मान ली थी

'हार मत मानिए...'
आखिर में एक्ट्रेस कहती हैं- 'स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे लिए सबसे बढ़कर रही. इसने मुझे अनुशासन, धैर्य सिखाया और ये भी कि "जीन में नहीं है" बस एक बहाना है जिसे हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हम खुद को गलत साबित नहीं कर देते. अगर आप उस मुकाम पर हैं जहां आप हार मानने के करीब हैं, तो हार मत मानिए. आपका भविष्य का रूप आपके लिए बहुत आभारी होगा कि आपने आगे बढ़ना जारी रखा.'

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 06:52 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Samantha Prabhu Samantha Prabhu Fitness
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Box Office: '120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
'120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
दबाव, डर और खामोशी! दिल्ली की घटना ने स्कूल-परिवार की जिम्मेदारी पर उठाए तीखे सवाल? जानें क्या है जरूरी
हेल्थ
Migraine Trigger: माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
माइग्रेन करता है परेशान तो भूलकर भी मत खाना ये दो फल, बुरी तरह बिगड़ जाएगी तबीयत
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget