ऐश्वर्या राय की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में कमाल दिखती थीं बच्चन फैमिली की इकलौती बहू

Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय 52 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. लेकिन जवानी के दिनों में वो कहीं ज्यादा हसीन और स्लिम दिखा करती थीं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 21 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय 52 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. लेकिन जवानी के दिनों में वो कहीं ज्यादा हसीन और स्लिम दिखा करती थीं.

मिस वर्ल्ड 1994 रहीं ऐश्वर्या राय की खूबसूरत आंखों और हसीन अदाओं ने सैंकड़ों फैंस को अपना दीवाना बना लिया. एक्ट्रेस की खूबसूरती के आगे कई एक्टर्स भी अपना दिल हार बैठे. जवानी के दिनों में ऐश्वर्या अपनी कातिल अदाओं से कहर बरपाती थीं.

1/10
ऐश्वर्या राय अपनी जवानी में बेहद हसीन दिखा करती थीं. अपनी कातिल निगाहों और फैशन सेंस से वो अच्छे-अच्छों के पीछे छोड़ दिया करती थीं.
ऐश्वर्या राय अपनी जवानी में बेहद हसीन दिखा करती थीं. अपनी कातिल निगाहों और फैशन सेंस से वो अच्छे-अच्छों के पीछे छोड़ दिया करती थीं.
2/10
फिल्मों में एक्टिंग हो या रियल लाइफ में कोई मॉडलिंग, हर बार एक्ट्रेस ने अपने कॉन्फिडेंस से फैंस को इंप्रेस किया.
फिल्मों में एक्टिंग हो या रियल लाइफ में कोई मॉडलिंग, हर बार एक्ट्रेस ने अपने कॉन्फिडेंस से फैंस को इंप्रेस किया.
3/10
देसी हो या वेस्टर्न, वो हर लुक को इस अंदाज से कैरी किया करती थीं कि हर कोई अपना दिल हार जाता था.
देसी हो या वेस्टर्न, वो हर लुक को इस अंदाज से कैरी किया करती थीं कि हर कोई अपना दिल हार जाता था.
4/10
व्हाइट ड्रेस और साइड पफ हेयरस्टाइल बनाए ऐश्वर्या काफी क्यूट दिख रही हैं. उनकी नीली आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत बना रही हैं.
व्हाइट ड्रेस और साइड पफ हेयरस्टाइल बनाए ऐश्वर्या काफी क्यूट दिख रही हैं. उनकी नीली आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत बना रही हैं.
5/10
ब्लैक कलर का ये डीपनेक गाउन पहने ऐश्वर्या गजब ढा रही हैं. सिल्वर आई मेकअप और लॉन्ग ईयररिंग्स उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
ब्लैक कलर का ये डीपनेक गाउन पहने ऐश्वर्या गजब ढा रही हैं. सिल्वर आई मेकअप और लॉन्ग ईयररिंग्स उनके लुक को पूरा कर रहे हैं.
6/10
इस पर्पल कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लग रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल उनपर खूब जच रहे हैं.
इस पर्पल कलर की हॉल्टर नेक ड्रेस में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लग रही हैं. मैचिंग ईयररिंग्स और स्लीक बन हेयरस्टाइल उनपर खूब जच रहे हैं.
7/10
इस एग ब्लू ड्रेस में ऐश्वर्या काफी सिंपल और प्यारी लग रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
इस एग ब्लू ड्रेस में ऐश्वर्या काफी सिंपल और प्यारी लग रही हैं. सटल मेकअप और खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
8/10
रेड कलर की जॉर्जट साड़ी पहने ऐश्वर्या काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. साड़ी के साथ उन्होंने स्ट्रैपी ब्लाउज पेयर किया है. वहीं कर्ली हेयरस्टाइल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
रेड कलर की जॉर्जट साड़ी पहने ऐश्वर्या काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. साड़ी के साथ उन्होंने स्ट्रैपी ब्लाउज पेयर किया है. वहीं कर्ली हेयरस्टाइल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं.
9/10
येलो कलर की ये साड़ी मानो ऐश्वर्या के लिए ही बनी हो. इसके साथ हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स पहने, माथे पर बिंदी लगाए एक्ट्रेस बहुत हसीन दिख रही हैं.
येलो कलर की ये साड़ी मानो ऐश्वर्या के लिए ही बनी हो. इसके साथ हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स पहने, माथे पर बिंदी लगाए एक्ट्रेस बहुत हसीन दिख रही हैं.
10/10
इस पीच ड्रेस के साथ हैवी जूलरी पहने ऐश्वर्या राय रॉयल लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. उनके चेहरे की मासूमियत उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रही है.
इस पीच ड्रेस के साथ हैवी जूलरी पहने ऐश्वर्या राय रॉयल लुक फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. उनके चेहरे की मासूमियत उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रही है.
Published at : 21 Nov 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Aishwarya Rai Bachchan Photos Aishwarya Rai Young Age Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
