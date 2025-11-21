एक्सप्लोरर
ऐश्वर्या राय की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में कमाल दिखती थीं बच्चन फैमिली की इकलौती बहू
Aishwarya Rai Bachchan Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय 52 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं. लेकिन जवानी के दिनों में वो कहीं ज्यादा हसीन और स्लिम दिखा करती थीं.
मिस वर्ल्ड 1994 रहीं ऐश्वर्या राय की खूबसूरत आंखों और हसीन अदाओं ने सैंकड़ों फैंस को अपना दीवाना बना लिया. एक्ट्रेस की खूबसूरती के आगे कई एक्टर्स भी अपना दिल हार बैठे. जवानी के दिनों में ऐश्वर्या अपनी कातिल अदाओं से कहर बरपाती थीं.
