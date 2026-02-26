हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाशादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

Rashmika Vijay Wedding: विजट देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों की शादी उदयपुर में पूरे रीति- रिवाजों के साथ हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Feb 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं. रश्मिका और विजय ने उदयपुर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की है. ये शादी काफी मजेदार रही है, जिसकी झलकियां समय- समय पर कपल ने दिखाई भी हैं. फैंस भी इनकी शादी की इनसाइड फोटोज देख बड़े खुश हो रहे हैं. तो आइये दिखाते हैं इन दोनों की शादी की रस्मों की झलकियां.

तेलुगु रीति- रिवाजों से हुई शादी
रश्मिका और विजय की शादी तेलुगु रीति रिवाजों के साथ हुई है. ये शादी 26 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजकर 10 मिनट के मुहूर्त पर हुई है. तेलुगु रिवीजों के बाद अब शाम के समय में कोडवा रिवाजों से भी इन दोनों की शादी हुई है. ऐसा कर कपल ने दोनों के परिवारों और उनके रिवाजों का मान रखा है. ये सेरेमनी शाम को 4 बजे से शुरू हुई. बताया जा रहा है कि वरमाला के समय कपल काफी इमोशनल हो गया था.

शादी के बाद बंटी मिठाइयां
विजय और रश्मिका जैसे ही शादी के बंधन में बंधे, तुरंत ही उनके परिवार की तरफ से मीडिया को और बाहर खड़े गरीब लोगों को मिठाई बांटी गई. इसके अलावा विजय- रश्मिका की तरफ से मीडिया को लंच भी करवाया गया था.

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

VIROSH की एस्थेटिक हल्दी
रश्मिका और विजय की हल्दी सेरेमनी बीते दिन यानी 25 फरवरी को हुई. जो बेहद खास रही, इस हल्दी सेरेमनी की झलक खुद रश्मिका और विजय दोनों ने अपने फैंस को दिखाई. विजय ने जो फोटोज शेयर कीं उनमें रश्मिका का निकनेम भी पता चल रहा है. इन फोटोज को रश्मिका और विजय दोनों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया.

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

मेहंदी- संगीत
रश्मिका और विजय की मेहंदी सेरेमनी के फोटोज सामने नहीं आए थे. लेकिन ये रश्म संगीत के साथ ही हुई थी. तो वहीं कपल की संगीत सेरेमनी में फोक डांस परफॉर्मेंस हुई. विजय और रश्मिका की एक फोटो भी सामने आई जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे. इस दौरान रश्मिका ने सिल्वर लहंगा पहना था तो वहीं विजय ब्लैक शेरवानी में नजर आए.

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

#VIROSH प्रीमियर लीग
इस शादी के फंक्शंस की शुरुआत #VIROSH प्रीमियर लीग के साथ हुई है. जिसका मकसक केवल आने वाले मेहमानों के साथ मजेदार टाइम सपेंड करना था. इसकी झलकियां भी सोशल मीडिया पर विजय और रश्मिका ने दिखाईं. बड़े जोश के साथ इसमें लड़कीवाले और लड़केवालों की टीम ने क्रिकेट खेला. हालांकि जीत किसकी हुई ये अभी सामने नहीं आया.

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

पीएम मोदी ने दी बधाई
विजय और रश्मिका की शादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कपल को बधाई दी है. उन्होंने एक नोट में विजय और रश्मिका को शादी की बधाई दी और उनके सुखद भविष्य की कामना भी की.

शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, देखें मेहंदी- हल्दी से लेकर संगीत तक की Inside Photos

Published at : 26 Feb 2026 05:51 PM (IST)
Wedding Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
