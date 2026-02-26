साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फाइनली शादी के बंधन में बंध गए हैं. रश्मिका और विजय ने उदयपुर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की है. ये शादी काफी मजेदार रही है, जिसकी झलकियां समय- समय पर कपल ने दिखाई भी हैं. फैंस भी इनकी शादी की इनसाइड फोटोज देख बड़े खुश हो रहे हैं. तो आइये दिखाते हैं इन दोनों की शादी की रस्मों की झलकियां.

तेलुगु रीति- रिवाजों से हुई शादी

रश्मिका और विजय की शादी तेलुगु रीति रिवाजों के साथ हुई है. ये शादी 26 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजकर 10 मिनट के मुहूर्त पर हुई है. तेलुगु रिवीजों के बाद अब शाम के समय में कोडवा रिवाजों से भी इन दोनों की शादी हुई है. ऐसा कर कपल ने दोनों के परिवारों और उनके रिवाजों का मान रखा है. ये सेरेमनी शाम को 4 बजे से शुरू हुई. बताया जा रहा है कि वरमाला के समय कपल काफी इमोशनल हो गया था.

शादी के बाद बंटी मिठाइयां

विजय और रश्मिका जैसे ही शादी के बंधन में बंधे, तुरंत ही उनके परिवार की तरफ से मीडिया को और बाहर खड़े गरीब लोगों को मिठाई बांटी गई. इसके अलावा विजय- रश्मिका की तरफ से मीडिया को लंच भी करवाया गया था.

VIROSH की एस्थेटिक हल्दी

रश्मिका और विजय की हल्दी सेरेमनी बीते दिन यानी 25 फरवरी को हुई. जो बेहद खास रही, इस हल्दी सेरेमनी की झलक खुद रश्मिका और विजय दोनों ने अपने फैंस को दिखाई. विजय ने जो फोटोज शेयर कीं उनमें रश्मिका का निकनेम भी पता चल रहा है. इन फोटोज को रश्मिका और विजय दोनों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया.

मेहंदी- संगीत

रश्मिका और विजय की मेहंदी सेरेमनी के फोटोज सामने नहीं आए थे. लेकिन ये रश्म संगीत के साथ ही हुई थी. तो वहीं कपल की संगीत सेरेमनी में फोक डांस परफॉर्मेंस हुई. विजय और रश्मिका की एक फोटो भी सामने आई जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ थामे थे. इस दौरान रश्मिका ने सिल्वर लहंगा पहना था तो वहीं विजय ब्लैक शेरवानी में नजर आए.

#VIROSH प्रीमियर लीग

इस शादी के फंक्शंस की शुरुआत #VIROSH प्रीमियर लीग के साथ हुई है. जिसका मकसक केवल आने वाले मेहमानों के साथ मजेदार टाइम सपेंड करना था. इसकी झलकियां भी सोशल मीडिया पर विजय और रश्मिका ने दिखाईं. बड़े जोश के साथ इसमें लड़कीवाले और लड़केवालों की टीम ने क्रिकेट खेला. हालांकि जीत किसकी हुई ये अभी सामने नहीं आया.

पीएम मोदी ने दी बधाई

विजय और रश्मिका की शादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कपल को बधाई दी है. उन्होंने एक नोट में विजय और रश्मिका को शादी की बधाई दी और उनके सुखद भविष्य की कामना भी की.