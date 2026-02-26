हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान को छोड़ 'सुल्तान' और 'टाइगर' के डायरेक्टर ने अहान पांडे पर लगाया दांव, इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

सलमान खान को छोड़ ‘सुल्तान’ और ‘टाइगर’ के डायरेक्टर ने अहान पांडे पर लगाया दांव, इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

Ahaan Panday Next Movie: 'सैय्यारा' फेम एक्टर अहान पांडे अब जल्दी ही अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं. जिसके लिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 Feb 2026 04:10 PM (IST)
'सैय्यारा' फिल्म की सक्सेस के बाद अब अहान पांडे एक बार फिर से फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हो गए हैं. अहान के फैंस उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब फिल्म मेकर अली ब्बास जफर ने खुद ही इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर बताया है कि वो जल्दी ही अहान पांडे के साथ नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.

मार्च में शुरू होगी शूटिंग
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग अहान पांडे मार्च के आखिर में यानी 30 मार्च से शुरू करने वाले हैं. ये शूटिंग मुंबई में आदित्य चोपड़ा के स्टूडियो में शुरू होने वाली है. मुंबई में शूटिंग खत्म करने के बाद इसका अगला शिड्यूल 60 दिनों तक यूके में रहने वाला है, जो मई के महीने में होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के लिए स्टाराकस्ट मार्च के आखिर तर ट्रेनिंग में जुटी रहेगी.

अली अब्बास जफर का पोस्ट
दो दिन पहले ही फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने अहान पांडे के साथ एक फोटो शेयर की है. जो फिल्म की ट्रेनिंग के दौरान की ही है. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ताकत किसी को दी नहीं जाती... ये ली जाती है... रोल करने के लिए तैयार अहान पांडे'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ali Abbas Zafar (@aliabbaszafar)

अहान पांडे के बारे में सबकुछ
बता दें कि 'सैय्यारा' फिल्म से अहान पांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. ये फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों से बहुत सारा प्यार मिला था. फिल्म में अहान के साथ अनीत पड्डा ने भी डेब्यू किया था. दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया. इस फिल्म ने लगभग 500 करोड़ का कारोबरा वर्ल्डवाइड किया था, जबकि फिल्म महज 45 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी.

Published at : 26 Feb 2026 04:10 PM (IST)
Ali Abbas Zafar Ahaan Panday
बॉलीवुड
Hollywood 5 Iconic Films In 2026: 'स्क्रीम 7' से 'स्केरी मूवी 6' तक, इस साल थिएटर में आग लगाने आ रहीं हॉलीवुड की ये 5 आइकॉनिक फिल्में
'स्क्रीम 7' से 'स्केरी मूवी 6' तक, इस साल थिएटर में आग लगाने आ रहीं हॉलीवुड की ये 5 फिल्में
भारत-चीन युद्ध के समय पंकज उधास ने गाया था 'ऐ मेरे वतन के लोगों', भावुक होकर लोगों ने दिया खास तोहफा
भारत-चीन युद्ध के समय पंकज उधास ने गाया था 'ऐ मेरे वतन के लोगों', भावुक होकर लोगों ने दिया खास तोहफा
टॉप रील्स
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, 'किसी कमरे में...'
मठ के अंदर सीक्रेट रूम और स्वीमिंग पूल? अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ की तस्वीर
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का! ये समीकरण चौंका देगा
दक्षिण अफ्रीका की जीत की दुआ कर रहा पूरा देश, ऐसा हुआ तो भारत का सेमीफाइनल पक्का!
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-OIC की निकाल दी हेकड़ी
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
जापान में CM योगी को बच्चे ने किया दंडवत प्रणाम, संस्कृत में सुनाया श्लोक; वीडियो वायरल
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
आपके पास एक करोड़ रुपये हैं तो उसे कैसे करेंगे डिवाइड, कितना पैसा करेंगे खर्च और कितना इनवेस्ट?
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
