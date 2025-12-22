रश्मिका मंदाना की तेलुगु फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' के चर्चे हैं कि थमने का नाम ही ले रहे हैं. 7 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई लेकिन बाक्स ऑफिस में अपना दमखम दिखाने में असफल रही. इसके बाद इसे फ्लॉप करार दिया गया. इंडिया में जो फिल्म सुपरफ्लॉप साबित हुई अब वही पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स में ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो चुकी है जिसे पाकिस्तानी निवासी खूब देख रहे हैं.

पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही है 'द गर्लफ्रेंड'

हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट शेयर की. इसमें बताया गया कि पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स टॉप 10 लिस्ट में भारतीय फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' ने नंबर 1 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई है.

भारत में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इसे इतना पसंद नहीं किया गया और ये फ्लॉप लिस्ट में एड हो गई. लेकिन अब रश्मिका मंदाना की ये तेलुगु मूवी सिर्फ इंडिया के नेटफ्लिक्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर भी ट्रेंड कर रही है.

बता दें, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद जब ये ओटीटी पर रिलीज हुई तब इसे दर्शकों ने बहुत सराहा.

'द गर्लफ्रेंड' की कहानी और स्टारकास्ट

रश्मिका मंदाना स्टारर 'द गर्लफ्रेंड' एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक फिल्म है. इसमें एक्ट्रेस एक कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाती हैं जिसे अपने क्लासमेट से प्यार हो जाता है.

शुरुआत में कहानी काफी सिंपल सी और प्यारी लगती है लेकिन जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे सस्पेंस भी बढ़ता जाता है. धीरे-धीरे इस कॉलेज स्टूडेंट का बॉयफ्रेंड कंट्रोलिंग बनता है जिससे रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी भी बढ़ने लगती है.

इस फिल्म में टॉक्सिक रिलेशनशिप और मैनिपुलेशन की कहानी को बहुत ही सेंसटिविटी के साथ दिखाया गया है. भले फिल्म फ्लॉप रही लेकिन सभी ने रश्मिका मंदाना के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की है. इसके अलावा अनु इमैनुएल, राव रमेश, रोहिणी और दीक्षित शेट्टी जैसे स्टार्स ने इसमें अहम भूमिका निभाई है.

'द गर्लफ्रेंड' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रश्मिका मंदाना की ये साइकोलॉजिकल फिल्म 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 1.3 करोड़ की कमाई की, एक हफ्ते बाद इसने अपने खाते में 11.3 करोड़ रुपए जमा किए.

दूसरे वीक फिल्म ने टोटल 6 करोड़ की कमाई की. अब 'द गर्लफ्रेंड' के टोटल कलेक्शन की बात करें तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 17.5 करोड़ रही वहीं वर्ल्डवाइड 'द गर्लफ्रेंड' ने 27.75 करोड़ रुपए जमा किए.