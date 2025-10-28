आठ घंटे की शिफ्ट विवाद रश्मिका मंदाना ने किया रिएक्ट, बोलीं - ‘जरूरत से ज्यादा काम गलत..’
Rashmika Mandanna On 8 Hour Shift: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर छिड़ी बहस पर रिएक्टर किया. एक्ट्रेस ने कहा, ‘जरूरत से ज्यादा काम गलत है..’
साउथ और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ‘थामा’ की सफलता के बाद अब अपनी आने वाली फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ के प्रमोशन में बिजी चल रही है. इस फिल्म में एक्ट्रेस धीक्षित शेट्टी के साथ नजर आएंगी. फिल्म के प्रमोशन के बीच रश्मिका ने इंडस्ट्री में 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर छिड़े विवाद पर बात की.
8 घंटे के शिफ्ट विवाद पर क्या बोलीं रश्मिका?
रश्मिका मंदाना ने Gulte को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है. ऐसा मत कीजिए. आप आपके लिए जो सही हो, वही कीजिए, 8 घंटे काम कीजिए, 9-10 घंटे भी काम कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, इससे आपको बाद में पैसे की बचत होगी. मैंने हाल ही में काम के घंटों को लेकर बहुत सी बातें सुनी हैं. लेकिन मैं चाहती हूं कि इंडस्ट्री 9 से 6 बजे का शेड्यूल अपनाए जाए. ताकि एक्टर्स और क्रू के लिए की लाइफ में भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सके.’
कैसे शुरू हुआ ये विवाद?
दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी के जन्म के बाद 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. जब ऐसा नहीं हुआ तो एक्ट्रेस ने फिल्म ‘स्पिरिट’ से किनारा कर लिया. इसके बाद से ये मुद्दा इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया है. जिसपर इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स ने अपनी राय रखी है.
कब रिलीज होगी रश्मिका की ‘द गर्लफ्रेंड’?
रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में एक्ट्रेस धीक्षित शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटिड है. वहीं काम के अलावा एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. खबरें हैं कि उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ सगाई कर ली है. एक्ट्रेस को एक वीडियो में सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया था.
