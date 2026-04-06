नेटफ्लिक्स पर रश्मिका मंदाना का कब्जा, एक साथ बिक गईं दो बड़ी फिल्में, ओटीटी पर मचेगा तहलका

Netflix पर Rashmika Mandanna का कब्जा, एक साथ बिक गईं दो बड़ी फिल्में, OTT पर मचेगा तहलका
Rashmika Mandanna: पैन इंडिया एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास 'मैसा' और 'रणबाली' जैसे बड़े तेलुगु प्रोजेक्ट्स हैं. अब इन दोनों फिल्मों के OTT राइट्स OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं.
भारतीय सिनेमा में 'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो इन दिनों सफलता के मुकाम पर हैं. हर बड़ा फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता है. पिछली बार रश्मिका फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में दिखी थीं. फिलहाल एक्ट्रेस के पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है, जिनमें तेलुगु प्रोजेक्ट्स 'मैसा' और 'रणबाली' भी शामिल है. अब इन दोनों फिल्मों के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं.
नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाएंगी रश्मिका
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रश्मिका के 30वें बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला. दरअसल, एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म 'मैसा' से उनका फर्स्ट लुक सामने आया. इसी के साथ 'मैसा' के डिजिटल पार्टनर का भी खुलासा किया गया. 123तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के OTT राइट्स खरीद लिए हैं. सिनेमाघरों में तहलका मचाने के बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाएगी.
'रणबाली' के स्ट्रीमिंग राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास
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'मैसा' के बाद रश्मिका तेलुगु फिल्म 'रणबाली' में नजर आएंगी. इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास ही हैं. 'मैसा' और 'रणबाली' के साथ रश्मिका नेटफ्लिक्स पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं. वो OTT की क्वीन बन गई हैं. चर्चा है कि नेटफ्लिक्स और मेकर्स के बीच अच्छी डील हुई है. दोनों फिल्मों के स्ट्रीमिंग राइट्स करोड़ों में बिके हैं.
'रणबाली' में पति विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी रश्मिका
'मैसा' एक तेलुगू एक्शन ड्रामा है, जिसके डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले हैं. फिल्म इसी साल के अंत तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. उधर, फिल्म 'रणबाली' में रश्मिका अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी. शादी के बाद ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी. फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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'कॉकटेल 2' भी पाइपलाइन में
'मैसा' और 'रणबाली' के अलावा रश्मिका के पास 'कॉकटेल 2' है, जिसमें वह कृति सैनन और शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी. यह फिल्म 11 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएंगी. इस फिल्म के निर्देशक होमी अदजानिया हैं. फिल्म में रश्मिका और कृति के किरदारों के बीच एक लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाया जाएगा.
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Source: IOCL