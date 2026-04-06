एक्सप्लोरर
Salman Khan ने अपने 'सुख' के साथ बिताया क्वालिटी टाइम, तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून
Salman Khan: सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की तैयारी के बीच अपने पालतू कुत्ते 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म के लिए वो खूब मेहनत कर रहे हैं. इस बीच सलमान ने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अपने पालतू कुत्ते 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. तस्वीरों में सलमान अपने पेट डॉग के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 06 Apr 2026 11:23 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान और उनके 'माई सुख' की क्यूटनेस ने जीता दिल! तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर छाया तमन्ना भाटिया का ट्रेडिशनल लुक, हल्के गुलाबी सूट में फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड
10 Photos
सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था
बॉलीवुड
8 Photos
25 सालों में कितना बदल गईं बिपाशा बसु, कभी हुस्न से गिराती थीं बिजलियां, आज दिखती हैं ऐसी
बॉलीवुड
7 Photos
टीवी में हीरोइन की बहन के किए रोल, अब फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं मृणाल ठाकुर, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद जाकिर खान का बॉलीवुड पर तंज, बोले- ‘सबकी जली तो है..'
मनोरंजन
चंद्रमुखी चौटाला की भूमिका निभा परेशान हुईं कविता कौशिक? बोलीं-कई बार दिल भी टूटता है
मनोरंजन
6 करोड़ लागत और कमाई 50 करोड़ के पार 'धुरंधर 2' की के आगे इस ने काटा बवाल
मनोरंजन
'तू या मैं' से 'ओ रोमियो तक', इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 8 धांसू नई फिल्में-सीरीज
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान और उनके 'माई सुख' की क्यूटनेस ने जीता दिल! तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून
प्रेम कुमारJournalist
Opinion