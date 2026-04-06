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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडSalman Khan ने अपने 'सुख' के साथ बिताया क्वालिटी टाइम, तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून

Salman Khan ने अपने 'सुख' के साथ बिताया क्वालिटी टाइम, तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून

Salman Khan: सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की तैयारी के बीच अपने पालतू कुत्ते 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Salman Khan: सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की तैयारी के बीच अपने पालतू कुत्ते 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म के लिए वो खूब मेहनत कर रहे हैं. इस बीच सलमान ने देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह अपने पालतू कुत्ते 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. तस्वीरों में सलमान अपने पेट डॉग के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं.

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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देर रात कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह अपने पालतू डॉग 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देर रात कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह अपने पालतू डॉग 'सुख' के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आए. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
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फोटोज में सलमान को व्हाइट शर्ट और ब्लू डैनिम जींस पहने देखा जा सकता है. तस्वीरों में एक्टर बहुत खुश नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर सुकून दिख रहा है.
फोटोज में सलमान को व्हाइट शर्ट और ब्लू डैनिम जींस पहने देखा जा सकता है. तस्वीरों में एक्टर बहुत खुश नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर सुकून दिख रहा है.
Published at : 06 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
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