रश्मिका मंदाना के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, MYSAA से जारी हुए एक्ट्रेस का नया लुक

चेहरे पर चोट के निशान, गुस्सैल आंखें, रश्मिका मंदाना के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज, जारी हुआ MYSAA लुक
Rashmika Mandanna MYSAA Look: रश्मिका मंदाना आज 29 साल की हो गई हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज मिला है. अपकमिंग फिल्म 'मायसा' से एक्ट्रेस का नया खतरनाक लुक जारी किया गया है.
साउथ से लेकर बॉलीवुड में धाक जमा चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) आज अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं. उनके बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. अपकमिंग फिल्म 'मायसा' से एक्ट्रेस का नया लुक जारी किया गया है. शादी के बाद अभिनेत्री की ये दूसरी फिल्म होगी, जिसके जरिए वह स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं. इस फिल्म को लेकर माना जा रहा है कि इसमें उनकी परफॉर्मेंस दमदार होगी, जो उनकी स्क्रीन इमेज को बदल सकती है.
पोस्टर में कैसा है रश्मिका मंदाना का लुक?
रश्मिका मंदाना अब पैन इंडिया सेंसेशन बन चुकी हैं. फिल्म से उनका पोस्टर हो या फिर कोई लुक ही क्यों ना हो फैंस के लिए एक्ट्रेस की झलक भी किसी ट्रीट से कम नहीं होती है. अनफॉर्मूला फिल्म्स के इंस्टाग्राम से रश्मिका का 'मायसा' से नया लुक जारी किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस के चेहरे पर चोट, धूल और खून के साथ ही आंखों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है. रश्मिका का ये लुक और अंदाज अभी तक के किरदारों से काफी अलग दिख रहा है.
View this post on Instagram
रश्मिका के लिए लिखा ये कैप्शन
मेकर्स ने पोस्टर को शेयर करने के साथ ही रश्मिका के लिए बेहतरीन कैप्शन भी लिखा, 'उन्होंने अपनी चमक से राज किया. अपने ग्रेस से दिल जीत लिया. अब वो आ रही हैं अपने बेमिसाल गुस्से के साथ.' पोस्टर के साथ ये भी लिखा गया है, 'तैयार हो जाइए! उनकी अब तक की सबसे धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए.' गौरतलब है कि अगर फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो इसे साल 2026 के आखिरी में क्रिसमस के मौके पर 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.
पति विजय संग भी कर रहीं फिल्म
आपको बता दें कि इसके अलावा रश्मिका मंदाना हसबैंड विजय देवरकोंडा के साथ भी फिल्म कर रही हैं. वह 'रानाबली' में नजर आने वाली हैं. इसे 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. जहां शादी के बाद दोनों एक्टर्स की पहली फिल्म होगी वहीं, शादी के बाद बतौर कपल भी ये उनकी पहली फिल्म है. इस मूवी से दोनों एक्टर का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया जा चुका है. इसमें अभिनेत्री जयम्मा के रोल में दिखाई देने वाली हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL