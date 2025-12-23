हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाविजय देवरकोंडा के 'राउडी' लुक की फैन हुईं रश्मिका मंदाना, Rowdy Janardhana का फर्स्ट लुक किया शेयर

Rashmika Mandanna Post: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच विजय की नई फिल्म से उनका पहला लुक सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 23 Dec 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए हुए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये कपल अगले साल फरवरी में शादी करने वाले हैं हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है. इसी बीच विजय देवरकोंडा का आने वाली फिल्म ने नया लुक सामने आया है. फर्स्ट लुक के साथ उन्होंने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी है. विजय का राउडी लुक देखकर रश्मिका एक बार फिर उनकी फैन बन गई हैं.

विजय देवरकोंडा की फिल्म का नाम राउडी जनार्दन है. फिल्म के फर्स्ट लुक में विजय खून से लथ-पथ हाथ में तलवार लिए नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक सभी को बहुत पसंद आ रहा है और इस लिस्ट में रश्मिका भी शामिल हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लुक शेयर करके उन्होंने विजय के साथ पूरी टीम को विश किया है.

विजय की फैन बनीं रश्मिका
रश्मिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के फर्स्ट लुक की वीडियो शेयर की है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- तुम शरारती लड़के, ये कितना जबरदस्त है!क्या विज़ुअल्स हैं!क्या म्यूजिक है!क्या वाइब है!क्या एक्टर है!रवि किरण कोला और विजय देवरकोंडा तुम लोग क्रेजी हो और आई लव इट. कीर्ति सुरेश इस फिल्म के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, तुम बहुत प्यारी हो.


विजय देवरकोंडा के 'राउडी' लुक की फैन हुईं रश्मिका मंदाना, Rowdy Janardhana का फर्स्ट लुक किया शेयर

रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना और विजय ने इसी साल अक्टूबर में सगाई की थी. हालांकि दोनों में से किसी ने भी सगाई की फोटोज शेयर नहीं की हैं लेकिन विजय की टीम ने कंफर्म कियाथा कि उन्होंने सगाई कर ली है और फरवरी 2026 में शादी करेंगे. ये कपल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. मगर कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया.

रश्मिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो आयुष्मान खुराना के साथ थामा में नजर आईं थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है.

Published at : 23 Dec 2025 01:25 PM (IST)
