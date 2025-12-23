विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए हुए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो ये कपल अगले साल फरवरी में शादी करने वाले हैं हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है. इसी बीच विजय देवरकोंडा का आने वाली फिल्म ने नया लुक सामने आया है. फर्स्ट लुक के साथ उन्होंने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट भी कर दी है. विजय का राउडी लुक देखकर रश्मिका एक बार फिर उनकी फैन बन गई हैं.

विजय देवरकोंडा की फिल्म का नाम राउडी जनार्दन है. फिल्म के फर्स्ट लुक में विजय खून से लथ-पथ हाथ में तलवार लिए नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक सभी को बहुत पसंद आ रहा है और इस लिस्ट में रश्मिका भी शामिल हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लुक शेयर करके उन्होंने विजय के साथ पूरी टीम को विश किया है.

विजय की फैन बनीं रश्मिका

रश्मिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के फर्स्ट लुक की वीडियो शेयर की है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- तुम शरारती लड़के, ये कितना जबरदस्त है!क्या विज़ुअल्स हैं!क्या म्यूजिक है!क्या वाइब है!क्या एक्टर है!रवि किरण कोला और विजय देवरकोंडा तुम लोग क्रेजी हो और आई लव इट. कीर्ति सुरेश इस फिल्म के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट, तुम बहुत प्यारी हो.





रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना और विजय ने इसी साल अक्टूबर में सगाई की थी. हालांकि दोनों में से किसी ने भी सगाई की फोटोज शेयर नहीं की हैं लेकिन विजय की टीम ने कंफर्म कियाथा कि उन्होंने सगाई कर ली है और फरवरी 2026 में शादी करेंगे. ये कपल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. मगर कभी अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया.

रश्मिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो आयुष्मान खुराना के साथ थामा में नजर आईं थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है.

ये भी पढ़ें: रात 3 बजे दो अनजान शख्स ने की उर्फी जावेद के साथ बदतमीजी, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती