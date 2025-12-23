रात 3 बजे दो अनजान शख्स ने की उर्फी जावेद के साथ बदतमीजी, एक्ट्रेस ने सुनाई आपबीती

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो कई बार अपने आउटफिट की वजह से छाई रहती हैं. इस बार उर्फी जावेद ने अपने फैंस को टेंशन में डाल दिया है. उर्फी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुंबई पुलिस स्टेशन की एक फोटो शेयर की है. जिसके बाद उन्होंने डरा देने वाली घटना के बारे में बताया है जो उनके साथ रात को दो अंदाज लोगों ने की है.

उर्फी जावेद ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया है कि 22 दिसंबर की रात 3 बजे करीब एक अनजान शख्स लगातार उनके घर की घंटी बजाता रहा. बाद में उन्हें पता चला कि वो एक नहीं बल्कि दो लोग थे. वो उनके घर के बाहर से नहीं जा रहे थे. जिसके बाद उर्फी को पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी. पुलिस के आने के बाद ही वो शख्स वहां से गए थे.

उर्फी संग हुई बदतमीजी

उर्फी ने बताया कि दो लोग लगातार 10 मिनट तक उनके घर की बेल बजाते रहे. जब वो चेक करने के लिए बाहर गईं तो वो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए और अंदर आने के लिए कहा. उर्फी ने कहा- 'मैंने उसे जाने के लिए कहा मगर उसने जाने से इनकार कर दिया. मैंने उसे चेतावनी भी दी कि मैं पुलिस बुला लूंगी तब भी वो वहां से नहीं गए. हमने पुलिस को कॉल किया तो उन दोनों ने हमारे और पुलिस के साथ बदतमीजी की. वो दोनों बहुत ही ज्यादा रूड थे और बार-बार बोल रहे थे निकल.'

उर्फी ने आगे कहा- 'ये बहुत ही डरावना अनुभव था. जब कोई रात के 3 बजे घर के बाहर आकर खड़ा हो जाए और एक लड़की से दरवाजा खोलने के लिए कहे. फिर वहां से जाने से भी इनकार कर दे. खासकर तब जब लड़कियां अकेले रहती हों.'

उर्फी ने उन अनजान शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और वो जानना चाहती हैं कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा.

