सौंदर्या रजनीकांत की पॉपुलैरिटी किसी एक्ट्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं है. लेकिन वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं. 20 सितंबर को सौंदर्या अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस हसीना ने कैसे बेटे की मौजूदगी में दूसरी शादी की थी.

बता दें सौंदर्या एक्ट्रेस नहीं ग्राफिक डिजाइनर हैं. ऐसे में उन्होंने पिछले 18 सालों में 13 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा कुसेलन के एक सॉन्ग सिनेमा सिनेमा में उनका कैमियो देखने को मिला था. 2017 में सौंदर्या ने डायरेक्टर के रूम में डेब्यू किया. सौंदर्या ने दो बार शादी की.

5 साल बाद दिया बेटे को जन्म

उन्होंने पहली शादी 2010 में बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से की थी. इनकी शादी एक स्टार-स्टडेट इवेंट था. रजनीकांत ने बेटी के इस बड़े दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. शादी के 5 साल बाद सौंदर्या ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वेद कृष्णा रखा.

View this post on Instagram A post shared by Soundarya Rajinikanth (@soundaryaarajinikant)

हालांकि, कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. दोनों ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए. इस कपल ने 2017 में तलाक ले लिया. वेट की कस्टडी सौंदर्या को मिली.कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शादी के बाद भी सौंदर्या खुद को सौंदर्या रजनीकांत करती थी इससे उनके पति अश्विन खुश नहीं थे.

विशगन संग की दूसरी शादी

हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. अश्विन संग तलाक के बाद सौंदर्या ने 2019 में विशगन संग दूसरी शादी की. सेकंड जेनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं विशगन और एपेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं.

भारत की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक की जिम्मेदारी विशगन संभाल रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने तीन साउथ इंडियन फिल्मों में काम भी किया है. बता दें विशगन ने सौंदर्या से शादी के दौरान बिना बेटे की मौजूदगी के शादी करने से इंकार कर दिया था.

ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अंगद की Ex गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 5 साल थी बड़ी, अब कर रही है शादी की तैयारी