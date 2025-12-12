हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत ने 'जेलर 2' के सेट पर सेलिब्रेट किया अपना 75वां बर्थडे, सुपरस्टार की केक काटने की तस्वीरें हुईं वायरल

रजनीकांत ने 'जेलर 2' के सेट पर सेलिब्रेट किया अपना 75वां बर्थडे, सुपरस्टार की केक काटने की तस्वीरें हुईं वायरल

Rajinikanth Birthday: रजनीकांत ने आज अपना 75वां बर्थडे अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर 2 के सेट पर सेलिब्रेट किया. सुपरस्टार की केक काटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर तमाम फैंस ही नहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के तमाम सेलेब्स भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी. इन सबके बीच रजनीकांत ने अपनी आगामी मेगा फिल्म 'जेलर 2' के सेट पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. रजनीकांत के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

रजनीकांत ने 'जेलर 2' के सेट पर मनाया बर्थडे
इस दिग्गज अभिनेता को फिल्म की कास्ट और क्रू ने केक से सरप्राइज दिया, जिससे पूरा माहौल खुशनुमा हो गया. सन पिक्चर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर जेलर 2 के सेट से रजनीकांत की दो तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में वह पूरी टीम के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों के साथ पोस्ट में लिखा गया है, “जेलर 2 के सेट से कुछ खास पल, हमारे सुपरस्टार का जन्मदिन मनाते हुए!”  

 तमाम सेलेब्स दे रहे रजनीकांत को बधाई
इससे पहले कमल हासन ने रजनीकांत के साथ एक तस्वीर शेयर की थी. दोनों काले रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लिखा, "एक शानदार जीवन के 75 वर्ष. सिनेमा के 50 वर्ष, जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त रजनीकांत."

धनुष ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिग्गज अभिनेता और अपने एक्स ससुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तेरे इश्क में एक्टर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो थलाइवा."

 

रजनीकांत की लेटेस्ट अपकमिंग फिल्में
रजनीकांत एक्शन कॉमेडी फिल्म 'जेलर 2' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस फिल्म में रजनीकांत पहली फिल्म के मुख्य किरदार 'जेलर 2' को फिर से निभाएंगे. 'जेलर 2' में एस. जे. सूर्या, राम्या कृष्णन, विनायकान, योगी बाबू और मिर्ना भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रजनीकांत की एक और अपकमिंग फिल्म का टेंटेटिव टाइटल 'थलाइवर 173' है, जो 2027 में रिलीज होने वाली है. कमल हासन के बैनर तले निर्मित इस फिल्म की घोषणा पहले निर्देशक सुंदर सी के साथ की गई थी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इससे किनारा कर लिया। साई पल्लवी और कथिर के भी फिल्म का हिस्सा होने के रूमर्स हैं, हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.

 

Published at : 12 Dec 2025 02:47 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
स्पोर्ट्स
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास से लिया यू-टर्न, 2028 ओलंपिक में फिर खेलेंगी!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget