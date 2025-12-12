साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर तमाम फैंस ही नहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के तमाम सेलेब्स भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रजनीकांत को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी. इन सबके बीच रजनीकांत ने अपनी आगामी मेगा फिल्म 'जेलर 2' के सेट पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. रजनीकांत के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

रजनीकांत ने 'जेलर 2' के सेट पर मनाया बर्थडे

इस दिग्गज अभिनेता को फिल्म की कास्ट और क्रू ने केक से सरप्राइज दिया, जिससे पूरा माहौल खुशनुमा हो गया. सन पिक्चर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर जेलर 2 के सेट से रजनीकांत की दो तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में वह पूरी टीम के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों के साथ पोस्ट में लिखा गया है, “जेलर 2 के सेट से कुछ खास पल, हमारे सुपरस्टार का जन्मदिन मनाते हुए!”

तमाम सेलेब्स दे रहे रजनीकांत को बधाई

इससे पहले कमल हासन ने रजनीकांत के साथ एक तस्वीर शेयर की थी. दोनों काले रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लिखा, "एक शानदार जीवन के 75 वर्ष. सिनेमा के 50 वर्ष, जन्मदिन मुबारक हो, मेरे दोस्त रजनीकांत."

धनुष ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिग्गज अभिनेता और अपने एक्स ससुर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तेरे इश्क में एक्टर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "जन्मदिन मुबारक हो थलाइवा."

रजनीकांत की लेटेस्ट अपकमिंग फिल्में

रजनीकांत एक्शन कॉमेडी फिल्म 'जेलर 2' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस फिल्म में रजनीकांत पहली फिल्म के मुख्य किरदार 'जेलर 2' को फिर से निभाएंगे. 'जेलर 2' में एस. जे. सूर्या, राम्या कृष्णन, विनायकान, योगी बाबू और मिर्ना भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

रजनीकांत की एक और अपकमिंग फिल्म का टेंटेटिव टाइटल 'थलाइवर 173' है, जो 2027 में रिलीज होने वाली है. कमल हासन के बैनर तले निर्मित इस फिल्म की घोषणा पहले निर्देशक सुंदर सी के साथ की गई थी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इससे किनारा कर लिया। साई पल्लवी और कथिर के भी फिल्म का हिस्सा होने के रूमर्स हैं, हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है.