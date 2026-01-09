ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 जिसने देखी है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुका है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. फिल्म की खास बात ये है कि इसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और इसमें मेन लीड में भी ऋषभ ही नजर आए हैं. अब फिल्म के अगले पार्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. ऋषभ की कांतारा चैप्टर 1 ग्लोबल मंच पर इतिहास रचने की तैयारी कर रही है.

जनरल एंट्री लिस्ट में हुई एंट्री

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 और महावतार नरसिम्हा दोनों ही 2025 की शानदार कमाई की थी. अब इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर की इस लिस्ट में एंट्री हो गई है. इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में भेजा गया है. यह भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है.

कांतारा: चैप्टर 1 का डायरेक्शन ऋषभ शेट्टी ने किया है और इसे विजय किरागंदूर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि महावतार नरसिम्हा का डायरेक्शन अश्विन कुमार ने किया है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रहीं हैं और अपनी दमदार कहानी, संस्कृति से जुड़े अंदाज, शानदार तकनीक और बेहतरीन विजन के लिए खूब सराही गईं हैं. ऑस्कर की जनरल एंट्री लिस्ट में आने के बाद अब इन दोनों फिल्मों पर कई बड़े अवॉर्ड कैटेगरी में डाले जाने को लेकर ध्यान दिया जाएगा. इनमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट स्टोरी/राइटिंग, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी जैसी कैटेगरी शामिल हैं. ऐसे में, आगे इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अकादमी करेगी.

बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की बात करें तो इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ का कलेक्शन किया है. कांतारा चैप्टर 1 ने विक्की कौशल की छावा को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी. मगर अब कांतारा को धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है.

