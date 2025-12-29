एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: न्यू ईयर पर हाउसफुल रहेंगे थिएटर्स, 'इक्कीस'-'कर्मण्य' समेत रिलीज होंगी ये शानदार फिल्में
Theatre Releases This Week: न्यू ईयर पर बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश होने वाला है. नए साल पर थिएटर्स में कई फिल्में दस्तक देने वाली हैं जिनकी लिस्ट हम यहां दे रहे हैं.
नए साल पर थिएटर्स में कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ और मराठी फिल्में भी न्यू ईयर पर रिलीज होने जा रही हैं. इस लिस्ट में अगस्त्या नंदा की फिल्म 'इक्कीस' से लेकर श्रेयस तलपड़े की फिल्म 'आजाद भारत' कर शामिल हैं. वहीं साउथ फिल्मों की फेहरिस्त में 'साइको सिद्धार्थ', 'कर्मण्य' से लेकर 'डियर राधी' जैसी फिल्मों के नाम हैं.
इक्कीस
- 1971 के भारत-पाकिस्तान बेस्ड फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है.
- इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं.
- 'इक्कीस' में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी.
- इसके अलावा दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी फिल्म का हिस्सा हैं.
आजाद भारत
- रुपा अय्यर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'आजाद भारत' 2 जनवरी 2026 को थिएटर्स में आएगी.
- महिला रेजिमेंट की कहानी दिखाती इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े और इंदिरा तिवारी जैसे कलाकार होंगे.
- इसके अलावा सुरेश ओबेरॉय और सुचेंद्र प्रसाद भी 'आजाद भारत' में दिखाई देंगे.
कर्मण्य
- 'कर्मण्य' एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसे टीनू वर्मा ने डायरेक्ट किया है.
- प्रतीक जैन स्टारर ये फिल्म 31 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
साइको सिद्धार्थ
- तेलुगु रोमांटिक फिल्म 'साइको सिद्धार्थ' 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है.
- वरुण रेड्डी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में श्री नंदू और यामिनी भास्कर के लीड रोल में नजर आएंगे.
डियर राधी
- तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'डियर राधी' 2 जनवरी 2025 को बड़े पर्दे पर आएगी.
- इस फिल्म को प्रवीण के मणि ने डायरेक्ट किया है जिसमें श्रवण विक्रम मुख्य भूमिका में हैं.
क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम
- 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' एक मराठी फिल्म है जो 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.
- इस फिल्म से प्राजक्ता कोली मराठी डेब्यू करने जा रही हैं.
- 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' में सचिन खेडेकर, अमेय वाघ और सिद्धार्थ चांदेकर जैसै कलाकार भी दिखाई देंगे.
अल्कोहॉल
- तेलुगु कॉमेडी-सस्पेंस थ्रिलर 'अल्कोहॉल' को मेहर ताज ने डायरेक्ट किया है.
- अल्लारी नरेश और रूहानी शर्मा स्टारर ये फिल्म 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
महाराष्ट्र
9.7 करोड़ रुपये की संपत्ति, कौन हैं राखी जाधव? शरद पवार को झटका देकर BJP में हुईं शामिल
इंडिया
'मैं खुद बनवाऊंगी गंगासागर में पुल, 5 जनवरी को...', केंद्र सरकार पर आरोप लगा ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
इस साल T20I में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 7 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
Advertisement
साउथ सिनेमा
8 Photos
'दृश्यम 3' रिलीज से पहले, OTT पर देख लें मोहनलाल की वो 5 सुपरहिट फिल्में, जिन्होंने बदली किस्मत
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रियंका से बॉबी देओल तक, साल 2026 में साउथ फिल्मों में नजर आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL