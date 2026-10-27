दूसरे मंडे टेस्ट में फेल हुई 'रणबाली', फिर भी बनी साल 2026 में तेलुगु की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म

तेलुगु पीरियड ड्रामा 'रणबाली' में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी उम्मीदें थी लेकिन ये बॉक्स ऑफिसपर खास कमाल नहीं कर पाई. हालांकि मेकर्स ने इसे बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म के तौर पर प्रमोट किया था, लेकिन पहले ही दिन ये खास कलेक्शन नहीं कर पाई.

वहीं 'जेलर 2' के साथ क्लैश, खराब रिव्यू ने इसका पूरा खेल बिगाड़ दिया. अब ये रिलीज के दूसरे हफ्ते में है और इसकी कमाई में काफी मंदी देखी जा रही है. चलिए यहां जानते हैं कि इसने रिलीज के दूसरे सोमवार को यानी 11वें दिन कितना कलेक्शन किया?

'रणबाली’ की 11वें दिन कितनी रही कमाई?

विजय देवरकोंडा की इस नई फिल्म को उनके बॉक्स ऑफिस कमबैक के रूप में देखा जा रहा था।. हालांकि, महामारी के बाद से अभिनेता की कोई भी फिल्म हिट नहीं रही है. अब, उनकी रश्मिका के साथ नई पीरियड ड्रामा फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हो रही है. दूसरे मंडे को, इस फिल्म ने भारत में 22% ऑक्यूपेंसी रेट के साथ सिर्फ 1.25 करोड़ रुपये की कमाई की. यह पहले सोमवार की 5.4 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 76.85% की गिरावट है.

वहीं, 11 दिनों के बाद फिल्म की नेट कमाई 54.25 करोड़ रुपये हो गई है, जो भारत में 64.02 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के बराबर है. ओवरसीज में इस फिल्म ने 12.2 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए हैं, जिससे इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई 76.22 करोड़ रुपये हो गई है.

2026 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉलीवुड फिल्म बनी

54 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई के साथ, इसने नवीन पॉलीशेट्टी की फ़िल्म 'अनगनागा ओका राजू' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, इसी के साथ विजय देवरकोंडा की ये फिल्म साल 2026 में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 8वीं तेलुगु फ़िल्म बन गई है. हालाँकि, यह अभी भी सामंथा रूथ प्रभु की फ़िल्म 'मा इंती बंगारम' से पीछे है.

ये हैं भारत में 2026 की टॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में

पेद्दी – 244.27 करोड़ रुपये

शंकरा वारा प्रसाद गारू– 218.47 करोड़ रुपये

रेवेन्यू – 194.27 करोड़ रुपये

द राजासाब – 146.04 करोड़ रुपये

द पैराडाइज़ – 121.03 करोड़ रुपये

उस्ताद भगत सिंह – 72.38 करोड़ रुपये

यू विल बी अफ्रेड – 62 करोड़ रुपये

अर्निंग्स – 54.25 करोड़ रुपये (11 दिन)

अनगनागा ओका राजू – 53.9 करोड़ रुपये

लेनिन – 49.31 करोड़ रुपये

फिल्म के बारे में और जानकारी

राहुल सांकृतियन के निर्देशन में बनी फिल्म 'रणबली' 16 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई थी. इसे 'मैथरी मूवी मेकर्स' बैनर के तहत नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने प्रोड्यूस किया है. बताया जा रहा है कि यह विजय देवरकोंडा की अब तक की सबसे महंगी फ़िल्म है, जिसका बजट लगभग 120–150 करोड़ रुपये बताया गया है.