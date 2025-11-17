एक्ट्रेस नयनतारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने साउथ इंडस्ट्री तगड़ी पहचान बनाई है. वो फिल्मों में फीमेल सेंट्रिक रोल्स के लिए जानी जाती हैं. नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ भी काम किया है. वो फिल्म जवान में दिखी थीं. नयनतारा सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही हैं. इसी के साथ उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन की हुई है.

नयनतारा के लग्जरी घर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस 200 करोड़ की नेटवर्थ की मालकिन हैं. इसके अलावा उनके पास चेन्नई में 100 करोड़ का बंगला है, जिसमें उन्होंने हर सुख सुविधाएं रखी हैं. उनका मुंबई में भी लग्जरी अपार्टमेंट है. इसमें सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम भी हैं. इसके अलावा उनके पास हैदराबाद में 30 करोड़ का अपार्टमेंट है.

प्राइवेट जेट की मालकिन हैं नयनतारा

नयनतारा को लग्जरी कार का भी शौक है. उनके पास एक 1.76 करोड़ की कार है. वहीं उनकी दूसरी कार की कीमत 1 करोड़ रुपये है. नयनतारा के पास प्राइवेट जेट भी है. इसकी कीमत 50 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा उन्होंने लिप बाम कंपनी में 10 करोड़ रुपये इंवेस्ट किए हुए हैं. नयनतारा पति विग्नेश शिवान के साथ प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं. उनकी कंपनी का नाम Rowdy Pictures है.

इन फिल्मों में दिखेंगी नयनतारा

वर्क फ्रंट पर नयनतारा ने 2003 में मलयालम फिल्मों से करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने तमिल, तेलुगू फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वो हिंदी फिल्म जवान में भी दिखीं. अब नयनतारा के हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वो मन शंकर वर प्रसाद गारू, टॉक्सिक, Hi, रक्कायी जैसी फिल्मों में दिखेंगी.

पर्सनल लाइफ में नयनतारा ने विग्नेश शिवान संग शादी की है. उनकी शादी 2022 में हुई थी. इस शादी में शाहरुख खान भी शामिल हुए थे. नयनतारा और विग्नेश दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्होंने अक्टूबर 2022 में दो जुड़वा बेटों का वेलकम किया था. उनके बेटे सरोगेसी के जरिए पैदा हुए थे.