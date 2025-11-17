धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का ट्रेलर 14 नवंबर को रिलीज हुआ था. तब से इस फिल्म का बज क्रिएट हो गया है. कॉलीवुड स्टार धनुष इस फिल्म से लंबे समय के बाद बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह फिल्म 28 नवंबर, 2025 को रिलीज़ होने वाली है. चलिए उससे पहले यहां जानते हैं ‘तेरे इश्क में’ पहले दिन कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है?

‘तेरे इश्क में’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

अपकमिंग बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा ‘तेरे इश्क में’ में धनुष का किरदार काफी इंटेंस लग रहा है. वहीं कृति सेनन के साथ उनकी केमिस्ट्री भी लाजवाब है. ये ‘रांझणा’ जैसी लग रही है जहां रोमांस एक बदसूरत मोड़ ले लेता है. तो, एक बार फिर, आनंद एल राय इस रोमांटिक कहानी में नए मोड़ लाकर दर्शकों को हैरान करने के लिए तैयार हैं.

ट्रेलर रिलीज़ के बाद हुई इस फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. ऐसे में ‘तेरे इश्क में’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत करने की स्थिति में दिख रही है. हालाँकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिल्म पहले दिन डबल डिजीट में कमाई कर सकती है.

‘तेरे इश्क में’ से 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं धनुष?

धनुष और डायरेक्टर आनंद एल राय ने तीन साल बाद ‘तेरे इश्क में’ से फिर से रीयूनियन किया है. दोनों ने आखिरी बार 2021 में रिलीज़ हुई ‘अतरंगी रे’ में साथ काम किया था. उनकी पहली फिल्म, ‘रांझणा’ (2013) बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और ‘अतरंगी रे’ को सीधे ओटीटी पर रिलीज़ होने पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. अब जब ये जोड़ी फिर से पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, तो उम्मीदें बढ़ गई हैं. इसके साथ ही, धनुष ‘रांझणा’ के पहले दिन के 5.12 करोड़ के कलेक्शन को पार कर बॉलीवुड में अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं.