‘द पैराडाइज’ 2026 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. अनाउंसमेंट के बाद से ही इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइडटमेंट बनी हुई है. ‘दसरा’ की बड़ी सफलता के बाद ऊंचाई पर चल रहे निर्देशक श्रीकांत ओडेला इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, जबकि लीड रोल में नजर आएंगे नेचुरल स्टार नानी. ‘दसरा’ जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद नानी और ओडेला की यह जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

‘द पैराडाइज’ की रिलीज डेट आई सामने

इसी बढ़ते एक्साइडटमेंट के बीच मेकर्स ने अब फिल्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. उन्होंने ‘द पैराडाइज’ की नई रिलीज डेट का खुलासा किया है और साथ ही एक दमदार और इंटेंस नया पोस्टर भी जारी किया है.

पोस्टर में दो लंबी गूंथी हुई चोटियां नजर आ रही हैं, जिनके सिरों से खून टपक रहा है, और बैकग्राउंड डार्क और रहस्यमय है. यह विजुअल साफ इशारा देता है कि फिल्म की कहानी काफी ग्रिटी और इंटेंस होगी, और दर्शकों को हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का अनुभव मिलेगा. पोस्टर पर लिखा है '21 अगस्त 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी.'

पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने ऐलान किया, 'मेरे प्यारे पैराडाइज वासियों. द पैराडाइज दुनिया भर में 21, अगस्त 2026 को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, इंग्लिश और स्पेनिश में रिलीज होगी. इसमें नेचुरल स्टार नानी होंगे. इसके निर्देशक श्रीकांत ओडेला हैं.'

निर्देशक श्रीकांत ओडेला ने भी पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता. इसे सही तरीके से देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए. द पैराडाइज 21 अगस्त 2026 को रिलीज होगी.'

फिल्म के बारे में

‘द पैराडाइज’ श्रीकांत ओडेला की एक और महत्वाकांक्षी फिल्म बनती नजर आ रही है. एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी ‘द पैराडाइज’ 21 अगस्त 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल आठ भाषाओं में आएगी. दमदार स्टारकास्ट और बड़े स्केल के साथ ‘द पैराडाइज’ एक बड़ा सिनेमाई इवेंट बनने की ओर बढ़ रही है.