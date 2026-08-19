'खतरों के खिलाड़ी 15' का ओटीटी पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKKK15 का OTT पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी, देखें टॉप 10 लिस्ट

KKK15 का OTT पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी, देखें टॉप 10 लिस्ट

Top 10 Most Watched OTT Shows: ओटीटी पर कई शोज दर्शकों के बीच छाए हुए हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 शोज के बारे में.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते मनोरंजन का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. थ्रिलर, एक्शन और रियलिटी ड्रामा से लेकर कॉमेडी तक, अलग-अलग जॉनर के शोज दर्शकों को पसंद आ रहे हैं. आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 ओटीटी शोज की लिस्ट पर.

'खतरों के खिलाड़ी 15' ने मारी बाजी
ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए ओटीटी शोज की लिस्ट में रोहित शेट्टी का रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' टॉप पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे इस शो को इस हफ्ते 6.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, कारगिल युद्ध पर आधारित वॉर-ड्रामा सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस सीरीज ने 5.4 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने बनाई अपनी जगह
तीसरे नंबर पर 'टेस्ट सीरीज: इंडिया वर्सेस श्री लंका 2026' है, जिसे 5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. इस बात में कोई दोराय नहीं कि 'जेठालाल' ओटीटी के किंग हैं. उनके शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 4.6 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर जगह बनाई है. इस शो को सोनी लिव और यूट्यूब पर देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें- क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

पांचवें नंबर पर कौन?
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना की सीरीज 'मैं वापस आऊंगा' है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज को इस हफ्ते 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, अमिताभ बच्चन का क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' 3.3 मिलियन व्यूज के साथ छठे नंबर पर है. इस शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ormax Media (@ormaxmedia)

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' 3.1 मिलियन व्यूज के साथ सातवें नंबर पर है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं, आठवें नंबर पर सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2' है, जिसे 3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

9वें नंबर पर 'अनुपमा'
टीवी का पॉपुलर शो 'अनुपमा' 2.9 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा ये शो अपने फैमिली ड्रामा और नए ट्विस्ट के चलते दर्शकों की पसंद बना हुआ है. लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज 'हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3' 2.8 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही ये सीरीज अपने थ्रिल और ड्रामेटिक सीन्स के चलते भारतीय दर्शकों को पसंद आ रही है.

ये भी पढ़ें- Box Office: 6ठे दिन दोपहर 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Khatron Ke Khiladi 15 Operation Safed Sagar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
KKK15 का OTT पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी, देखें टॉप 10 लिस्ट
'खतरों के खिलाड़ी 15' का ओटीटी पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी
ओटीटी
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस ने रोते हुए बोलीं- 'मैं शादी के दिन पवन सिंह से लड़ी थी'
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस रोते हुए बताया सच
ओटीटी
'जना नायकन' से 'चेन्नई लव स्टोरी' तक, इस हफ्ते OTT पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रहीं 5 धांसू साउथ फिल्में, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत ने पहनी फेक Dolce ड्रेस? शालिनी पासी के दावे से मचा हंगामा
'द ट्रेटर्स 2' में मल्लिका शेरावत ने पहनी फेक डोल्से ड्रेस? शालिनी पासी के दावे से मचा हंगामा
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिहार
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
क्रिकेट
साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी
साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन दोपहर 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
6ठे दिन 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
दिल्ली NCR
दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएगी पेंशन? सामने आई तारीख
दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएगी पेंशन? सामने आई तारीख
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget