'खतरों के खिलाड़ी 15' का ओटीटी पर जलवा, 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी मारी बाजी

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते मनोरंजन का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. थ्रिलर, एक्शन और रियलिटी ड्रामा से लेकर कॉमेडी तक, अलग-अलग जॉनर के शोज दर्शकों को पसंद आ रहे हैं. आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 ओटीटी शोज की लिस्ट पर.

'खतरों के खिलाड़ी 15' ने मारी बाजी

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखे गए ओटीटी शोज की लिस्ट में रोहित शेट्टी का रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' टॉप पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे इस शो को इस हफ्ते 6.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, कारगिल युद्ध पर आधारित वॉर-ड्रामा सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने भी रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया है. इस सीरीज ने 5.4 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने बनाई अपनी जगह

तीसरे नंबर पर 'टेस्ट सीरीज: इंडिया वर्सेस श्री लंका 2026' है, जिसे 5 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. इस बात में कोई दोराय नहीं कि 'जेठालाल' ओटीटी के किंग हैं. उनके शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 4.6 मिलियन व्यूज के साथ चौथे नंबर पर जगह बनाई है. इस शो को सोनी लिव और यूट्यूब पर देखा जा सकता है.

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पांचवें नंबर पर कौन?

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ और वेदांग रैना की सीरीज 'मैं वापस आऊंगा' है. नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज को इस हफ्ते 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. वहीं, अमिताभ बच्चन का क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' 3.3 मिलियन व्यूज के साथ छठे नंबर पर है. इस शो को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

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शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' 3.1 मिलियन व्यूज के साथ सातवें नंबर पर है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं, आठवें नंबर पर सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2' है, जिसे 3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

9वें नंबर पर 'अनुपमा'

टीवी का पॉपुलर शो 'अनुपमा' 2.9 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा ये शो अपने फैमिली ड्रामा और नए ट्विस्ट के चलते दर्शकों की पसंद बना हुआ है. लोकप्रिय फैंटेसी सीरीज 'हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3' 2.8 मिलियन व्यूज के साथ इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है. जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही ये सीरीज अपने थ्रिल और ड्रामेटिक सीन्स के चलते भारतीय दर्शकों को पसंद आ रही है.

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