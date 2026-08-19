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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमायश की 'टॉक्सिक' को लेकर अपडेट, दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

यश की 'टॉक्सिक' को लेकर अपडेट, दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

साउथ सुपरस्टरा यश की मचअवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. कहा जा रहा है फिल्म दुनिया भर में 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Aug 2026 02:05 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टरा यश की मचअवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म अब जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग 21 अगस्त से शुरू होगी. वहीं अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी फिल्म?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के दुनिया भर में लगभग 12,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होने की उम्मीद है, जो इसे यश के करियर की सबसे बड़ी रिलीज बना सकती है. हालांकि अभी भी फाइनल स्क्रीन काउंट का इंतजार है.  

CBFC से मिला 'A' सर्टिफिकेट 
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला है और बताया जा रहा है कि इसका रन टाइम लगभग 3 घंटे 14 मिनट है. 

21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग 
ये फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई है और इसके हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम डब वर्शन भी अवेलेबल कराए जाएंगे. KVN प्रोडक्शंस ने हाल ही में अनाउंसमेंट की कि फिल्म की एडवांस बुकिंग 21 अगस्त से शुरू होगी. फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है.

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4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे यश
फिल्म 'टॉक्सिक' से यश 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. फिल्म में यश 'राया' नाम का किरदार निभाएंगे. फिल्म में उनका डबल रोल है. इससे पहले यश साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'केजीएफ 2' में नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने धमाल मचा दिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी.

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?
इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बता दें, 'टॉक्सिक' के अवाला यश अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे. रामायण को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. इसका पहला पार्ट इस साल 6 नवंबर को रिलीज होगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Aug 2026 02:05 PM (IST)
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Yash 'Toxic'
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