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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमालुक्स के चलते हुए रिजेक्ट, फिर एक साल में दीं 25 हिट, मोहनलाल की इन सुपरहिट फिल्मों के बने हिंदी रीमेक

लुक्स के चलते हुए रिजेक्ट, फिर एक साल में दीं 25 हिट, मोहनलाल की इन सुपरहिट फिल्मों के बने हिंदी रीमेक

Mohanlal Birthday: मोहनलाल 21 मई को अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. सुपरस्टार के लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने ये स्टारडम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 21 May 2026 11:45 AM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल 21 मई को अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने अपने चार दशक लंबे करियर में करीब 400 फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. मोहनलाल को पद्मश्री और पद्मभूषण से भी नवाजा जा चुका है. हालांकि, सुपरस्टार के लिए इस मुकाम तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने अपने इस स्टारडम को हासिल करने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है.

कितने पढ़े-लिखे हैं मोहनलाल?
मोहनलाल विश्वनाथन का जन्म 21 मई 1960 को केरल के एलनथूर गांव में हुआ था. उन्होंने तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के महात्मा गांधी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग में खास दिलचस्पी थी. यही वजह है कि वो स्कूल में होने वाले शोज में पार्टिसिपेट करते थे. जब वो छठी क्लास में थे तो उन्होंने कंप्यूटर बॉय नाम के एक स्टेज प्ले में काम किया था, जिसमें उन्होंने नब्बे साल के व्यक्ति का किरदार निभाया था. 

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25 साल तक अटकी रही पहली फिल्म
मोहनलाल सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि रेसलर भी रह चुके हैं. साल 1977 से 1978 के बीच वो केरल स्टेट रेसलिंग चैंपियन रहे थे. हालांकि, फिल्मों में गहरी दिलचस्पी के चलते उन्होंने रेसलिंग में अपना करियर आगे नहीं बढ़ाया और महज 18 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया. मोहनलाल ने सबसे पहले 1978 में फिल्म 'थिरानोट्टम' में काम किया. इसे उन्होंने खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन इस फिल्म को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सेंसरशिप से जुड़ी दिक्कतों के कारण फिल्म लंबे समय तक अटकी रही और इसे रिलीज होने में करीब 25 साल लग गए.

फिल्म 'मंजिल विरंजा पोक्का' से किया डेब्यू
मोहनलाल ने 1980 में आई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'मंजिल विरंजा पोक्का' से अपना डेब्यू किया. इस फिल्म में उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था और वो रातोंरात स्टार बन गए. हालांकि, आपको ये जानकर हैरानी होगी इस फिल्म के ऑडिशन के समय मोहनलाल को लुक्स के चलते रिजेक्ट कर दिया गया था.

जब लुक्स के चलते हुए रिजेक्ट 
इंडिया टुडे के अनुसार, फिल्म के डायरेक्टर फाजिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोहनलाल को कास्ट करने से पहले उनका ऑडिशन लिया गया था. इस ऑडिशन के पैनल में दो बड़े डायरेक्टर भी शामिल थे, जो उनके लुक्स और कद-काठी से इंप्रेस नहीं थे और उन्होंने एक्टर को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फाजिल उन्हें फिल्म में कास्ट करने पर अड़े रहे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इस फिल्म की सक्सेस के बाद मोहनलाल ने तकरीबन 25 फिल्मों में विलेन का रोल प्ले किया

हर 15 दिन में रिलीज होती थीं फिल्में 
साल 1986 में मोहनलाल अपने करियर के पीक पर थे. आलम ये था कि उनकी हर 15 दिन में एक फिल्म रिलीज होती थी. इतना ही नहीं, 1986 में एक साल के अंदर एक्टर की 34 फिल्में रिलीज हुई थीं, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है. आज तक एक साल में किसी एक्टर की इतनी फिल्में रिलीज नहीं हो पाई हैं. दिलचस्प बात ये है कि इन 34 फिल्मों में 25 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं. उस दौर में मोहनलाल की हर साल एवरेज 20 फिल्में रिलीज होती थीं. 

लुक्स के चलते हुए रिजेक्ट, फिर एक साल में दीं 25 हिट, मोहनलाल की इन सुपरहिट फिल्मों के बने हिंदी रीमेक

मोहनलाल की इन फिल्मों के बने हिंदी रीमेक
बॉलीवुड में भी मोहनलाल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. उनकी कई मलयालम सुपरहिट फिल्मों के हिंदी रीमेक बन चुके हैं. इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम फिल्म 'दृश्यम' का है, जिसका हिंदी रीमेक भी 'दृश्यम' (अजय देवगन स्टारर) के नाम से बना और सुपरहिट रहा. इसके अलावा 1989 की मलयालम फिल्म 'रिडम' का हिंदी रीमेक 'गार्डिश' के नाम से बनाया गया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. वहीं, मोहनलाल की 'रामजी राव स्पीकिंग' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म से प्रेरित होकर हिंदी में 'हेरा फेरी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी. वहीं, 'भूल भुलैया' मोहनलाल की फिल्म 'मणिचित्रथाझु' की रीमेक है. 

'दृश्यम 3' में नजर आएंगे मोहनलाल
वर्क फ्रंट की बात करें तो मोहनलाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. जीतू जोसेफ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

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Published at : 21 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Mohanlal 'South Cinema'
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