हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकेरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ

केरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ

Mohanlal Net Worth: मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल काफी लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. आइए मोहनलाल के बर्थडे पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 21 May 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. चार दशक के अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में करने वाले मोहनलाल को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है. मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल 21 मई को अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. एक्टर काफी लैविश लाइफ जीते हैं. वो करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. आइए मोहनलाल के बर्थडे पर जानते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में.

एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के सबसे अमीर और पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की नेटवर्थ 450 करोड़ रुपये है. मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाले एक्टर की लिस्ट में शुमार हैं. वो एक फिल्म के लिए मेकर्स से 20 से 25 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' के लिए वो 20 करोड़ रुपये ले रहे हैं.

केरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ

ये भी पढ़ें:- Drishyam 3 Advance Booking Day 1: रिलीज से पहले दुनियाभर में मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का भौकाल, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली धमाकेदार कमाई

इनवेस्टमेंट से भी होती है अच्छी कमाई
मोहनलाल न सिर्फ फिल्मों से कमाई करते हैं, बल्कि अपने कई इनवेस्टमेंट्स से भी मोटा पैसा कमाते हैं. इन इनवेस्टमेंट्स में रेस्टोरेंट चेन से लेकर कोच्चि में एक अस्पताल और एक मूवी थिएटर शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट टर्म इनवेस्टमेंट्स भी किए हैं, जिनसे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है.

बेहद आलीशान है मोहनलाल का घर
केरल के कोच्चि में मोहनलाल का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. उनके ये घर किसी महल से कम नहीं है. फेमस आर्किटेक्ट सोहन रॉय द्वारा डिज़ाइन किया गया एक्टर का ये घर 17,000 स्कवायर फीट में फैला हुआ है. मोहनलाल के आलीशान घर का एक-एक कोना लग्जरी है. इसमें मेन मेंशन के साथ एक अलग गेस्ट हाउस भी है. घर में सोलर पैनल और करीब 30 मीटर लंबा स्विमिंग पूल जैसी कई इको-फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध हैं.

मोहनलाल के पास हैं ये गाड़ियां
मोहनलाल का दुबई के आइकॉनक बुर्ज खलीफा में भी एक घर है. इसी के साथ वो दुनिया के सबसे ऊंचे टॉवर में घर रखने वाले इंडियन्स की एलिट लिस्ट में शामिल हैं. मोहनलाल को लग्जरी कारों का शौक है. उनके पास रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज बेंज एसएलएस एएमजी, पोर्श कैयेन और बीएमडब्ल्यू एक्स5 जैसी कई कारें शामिल हैं. 

केरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ

'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में मोहनलाल
वर्क फ्रंट की बात करें तो मोहनलाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं. ये क्राइम थ्रिलर फिल्म सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. जीतू जोसेफ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.

ये भी पढ़ें:- Drishyam 3 Cast Fees: मोहनलाल ने बढ़ाई फीस, 'दृश्यम 3' के लिए वसूल रहे मोटी रकम, जानें- बाकी स्टार्स की रकम

और पढ़ें
Published at : 21 May 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 Mohanlal Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
केरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ
केरल और बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, चार लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं मोहनलाल, जानें- साउथ सुपरस्टार की नेटवर्थ
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 1 Prediction: मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ बनेगी मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन?
‘दृश्यम 3’ बनेगी मॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर? जानें- कितने करोड़ से कर सकती है शुरुआत
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
साउथ सिनेमा
June 2026 Release: राम चरण की 'पेड्डी' से लेकर वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' तक, जून महीने में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका
राम चरण की 'पेड्डी' से लेकर वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' तक, जून महीने में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा तहलका
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: दादा-दादी के हाथों से छीन कर मासूम को ले गए बदमाश |
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: OSM के गोलमाल पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Marking
Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर टिप्पणी, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
भारत पर टिप्पणी, जानकारी कितनी? PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग अब खुद हुईं एक्सपोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने गठित किया OBC आयोग, रिटायर्ड जज राम औतार बने अध्यक्ष
इंडिया
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
5 देश, 5 दिन और भारत के लिए 'गेमचेंजर' डील, PM मोदी की यात्रा से भारत को क्या हुआ हासिल?
क्रिकेट
RICHEST CRICKETERS LIST: विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
विराट कोहली ने अमीर क्रिकेटरों की सूची में धोनी को छोड़ा पीछे, जानिए नंबर 1 पर कौन, टॉप 5 की लिस्ट
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
विश्व
'नाजुक मोड़ पर...', डोनाल्ड ट्रंप ने US-ईरान पीस टॉक पर सब साफ कर दिया, तेहरान को दे दिया अल्टीमेटम
'नाजुक मोड़ पर...', ट्रंप ने US-ईरान पीस टॉक पर सब साफ कर दिया, तेहरान को दे दिया अल्टीमेटम
रिलेशनशिप
Tea And Romance: फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
फर्स्ट डेट पर चाय की टपरी का रुख करें या टी-कैफे जाएं, जानें रिश्तों में कहां आएगी ज्यादा मिठास?
इंडिया
Heatwave In India: तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
तप रहा आसमान, जल रही धरती...दिल्ली-पटना से जयपुर तक, देश के बड़े शहरों में आज कितना रहेगा पारा, जानें
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget