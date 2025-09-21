साल 2024 में 'हनुमान' जैसी लो बजट ब्लॉकबस्टर देने वाले तेलुगु एक्टर तेजा सज्जा की हालिया रिलीज 'मिराय' फिर से वैसा ही इतिहास रचती दिख रही है. 'जॉली एलएलबी 3', 'डेमन स्लेयर' और 'लोका चैप्टर 1' जैसी धाकड़ कमाई वाली फिल्मों के बीच भी इस फिल्म की कमाई में कोई असर नहीं पड़ा है.

फिल्म अपने दूसरे वीकेंड के आखिरी दिन के लिए आज कमा रही है. फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं इसके बावजूद फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'मिराय' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मिराय' ने एक हफ्ते में 65.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 8वें और 9वें दिन फिल्म की कमाई 2.75 करोड़ और फिर 5.15 करोड़ हो गई. वहीं आज 10वें दिन कमाई में फिर से लंबा उछाल देखने को मिला है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 10:40 बजे तक 5.75 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 78.75 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है.

'मिराय' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, सिर्फ 60 करोड़ के बजट में इस सुपरनैचुरल फिल्म को बनाया गया है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 9 दिनों में ही 113 करोड़ रुपये हो चुका है. इसमें आज का घरेलू कलेक्शन जोड़ लें तो ये बजट के दोगुना के करीब पहुंचता है.

'मिराय' बनी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्मों में से एक

'मिराय' तेलुगु सिनेमा की इस साल आई टॉप कमाई करने वाली 10 फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. फिल्म ने 'वॉर 2' के तेलुगु वर्जन से ज्यादा कमाई करते हुए लिस्ट में 9वीं जगह पक्की कर ली है. बता दें कि 'वॉर 2' ने तेलुगु में 56.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'मिराय' के बारे में

मिराय का डायरेक्शन कार्तिक गट्टामनेनी ने किया है. फिल्म में तेजा सज्जा के अलावा, मनोज कुमार मंचू, रितिका नायक और जगपति बाबू भी अहम रोल में हैं.