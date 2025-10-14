आसिफ अली और जीतू जोसेफ की थ्रिलर फिल्म 'मिराज' अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. मेकर्स ने फैंस के लंबे इंतजार के बाद आज इसके प्रीमियर की डेट अनाउंट कर दी है. जानिए आप इस फिल्म को कब और कहां देख पाएंगे.

कब और कहां देखें ‘मिराज’ ?

जीतू जोसेफ ने फिल्म ‘दृश्यम’ के जरिए लोगों का खूब वाहवाही लूटी है. अब एक बार फिर सस्पेंस से भरपूर कहानी ‘मिराज’ लेकर आए हैं. ये फिल्म इसी महीने यानि 20 अक्टूबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम होने जा रही है. फिल्म को सिर्फ तेलुगु ही नहीं, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मराठी और बंगाली में स्ट्रीम किया जा सकता है. ओटीटी रिलीज डेट के साथ फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा गया, ‘हर कहानी में एक राज छिपा होता है इस कहानी में कई राज़ छिपे हैं..’

View this post on Instagram A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

क्या है 'मिराज' की कहानी?

‘मिराज’ की कहानी अभिरामी (अपर्णा बालमुरली) पर आधारित है. उनकी लाइफ में बवाल तब मचता है, जब अभिरामी का मंगेतर गायब हो जाता है. फिर अभिरामी अपने मंगेतर को अश्विन (आसिफ अली) के साथ मिलकर ढूंढती है. जो फिल्म में एक डिजिटल पत्रकार का किरदार निभा रहे हैं. बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला था. क्योंकि उन्हें जीतू जोसेफ से अलग ही उम्मीदे थी.

‘दृश्यम’ 3 अपडेट्स

बात करें जीतू जोसेफ की फिल्म ‘दृश्यम’ की तो इसके अभी तक दो पार्ट्स आ चुके हैं. दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट रहे थे. फिल्म में साउथ स्टार मोहनलाल ने मेन लीड रोल किया है. फिल्म में हिंदी में भी रीमेक बन चुके हैं. इसमें अजय देवगन, श्रेया सिरन और तब्बू अहम किरदार में हैं. अब दोनों भाषाओं में फिल्म का तीसरा पार्ट आना वाला है. इसकी घोषणा भी हो चुकी है. फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होगी और ये अगले साल अक्टूबर में पर्दे पर दस्तक दे सकती है.

ये भी पढ़ें -

क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं अवनीत कौर, फैंस का दिमाग चकराया