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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'उस्ताद भगत सिंह' के ट्रेलर में 'OG' जैसे आउटफिट में दिखे पवन कल्याण, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

'उस्ताद भगत सिंह' के ट्रेलर में 'OG' जैसे आउटफिट में दिखे पवन कल्याण, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

Ustaad Bhagat Singh Trailer: पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का ट्रेलर इन दिनों चर्चा में है. हालांकि, ट्रेलर के एक सीन में उनके एक लुक को लेकर यूजर्स उन्हें और फिल्म की टीम को ट्रोल कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Mar 2026 02:40 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि, ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर एक अलग बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने नोटिस किया कि ट्रेलर के एक सीन में पवन कल्याण का लुक उनकी पिछली फिल्म 'दे कॉल हिम OG' से मिलता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में एक्टर और फिल्म की टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया. 

यूजर्स ने शेयर किया स्क्रीनशॉट 

ट्रेलर में पवन कल्याण एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं. एक सीन में वह मोनोक्रोम कलर के कपड़े पहनकर हाथ में बंदूक लिए दमदार डायलॉग बोलते दिखाई देते हैं. इस सीन में उनकी बेल्ट का डिजाइन भी अलग है. लेकिन ये लुक देखकर दर्शकों को उनकी 2025 में आई फिल्म 'दे कॉल हिम OG' की याद आ गई, क्योंकि उस फिल्म में भी वह लगभग इसी तरह के कपड़ों में बंदूक चलाते हुए नजर आए थे. इसके बाद एक्स पर यूजर्स ने दोनों फिल्मों के स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए. 

एक यूजर ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह OG है या UBS?' वहीं दूसरे यूजर ने दोनों फिल्मों के क्लिप शेयर करते हुए मजाक में पूछा, “कौन सा OG है और कौन सा UBS?” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि निर्देशक ने OG के कुछ सीन ही दोबारा इस्तेमाल कर लिए हों. अन्य यूजर्स ने फिल्म के मेकर्स पर तंज कसते हुए कहा कि दर्शकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

धुरंधर: द रिवेंज के साथ होगा मुकाबला 

बता दें, फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का निर्देशन हर्ष शंकर ने किया है और इसे मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले बनाया गया है. यह पवन कल्याण और हर्ष शंकर की साथ में दूसरी फिल्म है. इससे पहले दोनों ने 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'गब्बर सिंह' में साथ काम किया था, जो सलमान खान की फिल्म 'दबंग' का रीमेक था. 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ श्रीलीला, राशी खन्ना, आर. पार्थिबन, आशुतोष राणा, नवाब शाह, बीएस अविनाश, गौतमी और चम्मक चंद्रा जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. यह फिल्म आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ ही 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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Published at : 15 Mar 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan Ustaad Bhagat Singh
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