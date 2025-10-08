एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' हाल ही में रिलीज हुई है. रिलीज के साथ ही फिल्म ने फैंस पर अपना जादू चला दिया. फिल्म ने 6 दिन में ही दुनियाभर में 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया. फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है. फिल्म के एक्शन और थ्रिलर सीन्स छाए हुए हैं. इससे पहले 2022 में भी फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हुआ था. फिल्म का नाम 'कांतारा' था.

ये फिल्म ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. इस फिल्म के थ्रिल ने फैंस को कुर्सी से बांधे रखा था. लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो एक्शन और थ्रिल में कांतारा को भी पीछे छोड़ने का दम रखती है.

धनुष की वाडा चेन्नई देखी आपने?

इस फिल्म का नाम है 'वाडा चेन्नई'. फिल्म में धनुष लीड रोल में हैं. ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी. IMDB रेटिंग के मामले में भी ये फिल्म कांतारा से आगे है. कांतारा को 8.2 रेटिंग मिल थी. वहीं वाडा चेन्नई को 8.4 रेटिंग मिली थी. थ्रिल के मामले में ये फिल्म आपको बिल्कुल बांधे रखती है. एक वक्त को तो आप कांतारा को भी भूल जाएंगे. फिल्म रोंगटे खड़े कर देती है.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं वाडा चेन्नई?

ये फिल्म अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ आप फिल्म को देख सकते हैं. फिल्म को Vetrimaaran ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में धनुष लीड रोल में हैं. इसके अलावा ऐश्वर्या राजेश, डेनियल बालाजी, किशोर और Andrea Jeremiah जैसे स्टार्स हैं. सभी की एक्टिंग को पसंद किया गया था.

फिल्म 'वाडा चेन्नई' सुपरहिट हुई थी. पॉजिटिव वर्डऑफ माउथ का धनुष की इस फिल्म को बहुत फायदा मिला था. क्रिटिकली भी फिल्म सराही गई थी. ये उस साल की धनुष की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी.