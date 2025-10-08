एक्सप्लोरर
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली मुस्लिम बहू सारा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ
Sara Khan Wedding: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने दूसरी शादी रचाई है.
सारा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं. हाल ही में वो ‘रामायण’ फेम सुनील लहरी के घर की बहू बनी हैं और उनकी शादी की चर्चा हर जगह हो रही है. उनकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 लेटेस्ट तस्वीरें.
Published at : 08 Oct 2025 12:35 PM (IST)
