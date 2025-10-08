टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली मुस्लिम बहू सारा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी के लक्ष्मण की नई नवेली मुस्लिम बहू सारा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें एक्ट्रेस के बारे में सबकुछ

Sara Khan Wedding: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने दूसरी शादी रचाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 12:35 PM (IST)
सारा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं. हाल ही में वो ‘रामायण’ फेम सुनील लहरी के घर की बहू बनी हैं और उनकी शादी की चर्चा हर जगह हो रही है. उनकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 लेटेस्ट तस्वीरें.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सारा खान ने 36 साल की उम्र में एक्टर कृष पाठक संग शादी की दूसरी शादी रचाई है.
सारा ने ये खुशखबरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर दी है. उन्होंने कृष पाठकर संग कोर्ट मैरिज की और इससे जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की.
सारा और कृष पाठक को जिंदगी की नई शुरुआत के लिए फैंस के साथ साथ टीवी सितारों से भी बधाइयां मिल रही हैं.
एक्ट्रेस सारा खान ने 2007 में मिस भोपाल का खिताब जीतकर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था.
"सपना बाबुल का... बिदाई" से टीवी में एंट्री की. इस सीरियल में 'साधना' के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया.
"प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाई जोड़ी", "ससुराल सिमर का", और "भाग्यलक्ष्मी" जैसे कई टीवी शोज में दिखाई दीं.
टीवी शोज के अलावा सारा रिएलिटी शो में भी नजर आई हैं.
"बिग बॉस" सीजन 4 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर दिखीं, जिससे वह और भी सुर्खियों में आईं.
बता दें कि इससे पहले सारा खान की शादी अली मर्चेंट के साथ हुई थी. उन्होंने ये शादी नेशनल टीवी पर की थी.
सारा खान और अली मर्चेंट ने बिग बॉस के घर में शादी कि थी लेकिन ये शादी सिर्फ दो महीने ही चली और बाहर आकर दोनों ने तलाक ले लिया.
Published at : 08 Oct 2025 12:35 PM (IST)
